¡¡Á´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡Ê11¡Á20Æü¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥à¡¼¥Ç¥£¾¡»³¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Ç·Ù»ëÄ£¸÷¤¬µÖ½ð¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿ËÉÈÈ·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤êÁÜººÌ¾ÌÜ¤Çºâ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡Ö¥Ë¥»·Ù»¡º¾µ½¡×¤Î¼ê¸ý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²ø¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð±¦¤«¤éº¸¤Ë¼õ¤±Î®¤·¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥à¡¼¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Î·Ù»ëÄ£¤Î¹ÊóÂç»È¡£»³ËÜ¾¼¹°½ðÄ¹¤Ï¡¢Æ±Ä£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤Ë12·î¤«¤é¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£