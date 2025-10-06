タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。静岡県で開催されたトークイベントに出演し、その後に堪能したうなぎの味に感激したことを報告した。

この日更新したブログにて、北斗はイベントの参加者へ向けて「今日、応募されて来てくださる方は後ほどお会いしましょう」と呼びかけ、その後更新したブログでは「本日は、静岡のトークイベント 暮らしを育てる住まいのカタチにお越しいただきました皆さん、ありがとうございました」とイベントが無事に終了したことを感謝とともに報告。

続けて、イベント後には「スタッフの皆んなが大好きなうなぎを食べに行って来ましたー」（原文ママ）と明かすも「実は、私はうなぎはそんなに食べないんです」と告白。訪れたのは「かなり美味しいと有名な石橋という鰻屋さん」だといい「出て来たうなぎはお皿の上にドーーーンっと乗ってて」「かなりインパクトがありました〜」と写真とともに紹介した。

味については「ひと口いただいた瞬間から驚き!!とにかくタレが濃厚で甘くて私好みの味で、皮がパリパリであまり鰻が得意でない私でも美味しい〜と…感激しました」と絶賛。「パパも、長男も次男も、凛ちゃんもすーちゃんも連れて静岡に食べに来たいと思う美味しさでした〜」と家族を想い「家族に食べさせてやらないのが残念」との心境をつづった。