シンガー・ソングライターのスガシカオ（59）が6日、X（旧ツイッター）を更新。難聴の再発を明かした。

「難聴が再々々…発しました」と明かした上で「ここ2年くらい治ってたので、一番危険な秋花粉の時期もやり過ごせるかなと思っていたのですが残念。メニエールに進行しないことを祈るばかりです」と書き出した。

そして「弾き語りツアーまであと20日ほどですが、難聴でも決行（慣れてます）しますのでご心配なく！」とつづった。

スガは12年10月、ストレス性の突発性難聴を患っていることをブログで公表。昨年7月10日に「季節変わり目だからなのか、ここしばらく発症しなかった難聴に、久しぶりにやられています」と再び不調に見舞われていることを明かした。

その上で「しかも両耳っぽい(左が圧倒的に重症)。かなり眩暈もするんで、メニエールもはじまってるかもです」と症状について説明していた。

同年7月17日の投稿では、聴力の検査結果の写真をアップし、「今週いっぱい音楽（仕事）から離れます。できるうる難聴の治療は全部終わったので、少し耳を休ませるリフレッシュ休暇」と報告していた。