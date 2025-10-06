「Betty Boop™」とのコラボジュエリー！95周年記念限定販売スタート

世界中で愛されるキャラクター「Betty Boop™」が誕生95周年を迎え、AMIJONとのコラボレーションジュエリーが登場します。「あなたの物語にベティーちゃんを」というコンセプトで、限定95点のシリアルナンバー入りの特別なアイテムがあなたを待っています。日本製ならではの繊細な作りと、魅力的なダイヤモンドやルビーを使ったデザインが光る、女性にぴったりのジュエリーです。

95周年記念、特別なジュエリーで“Betty Boop™”を身にまとおう

2025年10月6日（月）より、株式会社アミジョンと「Betty Boop™」がコラボしたジュエリーが受注販売を開始します。

このコレクションは、ベティ・ブープの誕生95周年を記念して、シリアルナンバー入りの限定アイテム。

繊細な日本製のジュエリーは、ダイヤモンドやルビーが輝くピンクゴールドペンダントなど、いずれも魅力的なデザインです。数量限定なので、気になる方は早めの予約をおすすめします。

AMIJON×Betty Boop™のコラボで特別な魅力を発見

ダイヤ&ルビー ピンクゴールドペンダント

ピンクゴールドペンダント

「ダイヤ&ルビー ピンクゴールドペンダント」は、ダイヤモンドとルビーが贅沢に使われ、華やかな輝きが特徴。

「ピンクゴールドペンダント」は、ピンクサファイアとルビーの美しいコンビネーションが魅力で、どんなシーンにもぴったりなアイテム。

いずれのペンダントも、スライド式のフリーチェーンで長さ調整が可能で、装いに合わせて自由にアレンジできます。

限定95点、シリアルナンバー入りの特別なアイテム

これらのジュエリーは、受注生産で2025年10月6日（月）から予約受付がスタートします。

「ダイヤ&ルビー ピンクゴールドペンダント」は税込302,500円、「ピンクゴールドペンダント」は税込216,700円で購入可能。数量限定なので、早期の注文をお勧めします。

Betty Boop™とのコラボジュエリーで特別な瞬間を！

限定95点のシリアルナンバー入りジュエリーがあなたの元に。ベティ・ブープの95周年を祝う特別なジュエリーを手に入れて、毎日のコーディネートに華を添えてください。

世界中で愛されるキャラクターとともに、あなただけの物語を身につける素敵な機会です。この特別なアイテムをぜひ手に入れて、あなただけの魅力を引き出してみてください♪