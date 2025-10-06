タレント中川翔子（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。退院を報告した。

9月30日、第1子、第2子となる双子の男児を出産した中川は「無事に双子と退院しました!!!!!身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました」と報告した。

続けて「うわーーーよかった!セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ 双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光!ようこそこの世界へ、、!」と子どもたちとのショットや、自作のイラスト等を公開した。

中川は「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが 家族総力戦!で双子を家に迎えられてバタバタしながら泣きそうに嬉しい 不安と喜びが行ったり来たりだけどたくさんの優しいアドバイスやまわりに頼ってがんばろう!と気持ちが新しく引き締まりました 双子の命を守っていこう、、!」と思いをつづった。

中川は23年4月に同年代の一般男性と結婚。5月5日に第1子妊娠を公表し「中川翔子、なんとおなかに新しい命を授かりました。レベル40にして、とても大きな転機だなと思っています」と記していた。