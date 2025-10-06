Èù¾Ð¤ß¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¤¬È¯Çä¡¡¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤ä±àÍ·²ñ¤Ëºé¤¤¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬ËþºÜ¡¡¡¡
½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òËèÆü³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÈù¾Ð¡Ê¤Û¤Û¤¨¡Ë¤ß¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¡ÊÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1·î¤Ï¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾Ð´é¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÄÂ²¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï30¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤ÎÂçÈ½¥µ¥¤¥º¡£¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î½Ö´Ö¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»æ¤Ï30ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢ÀÖ¤¤¥³¡¼¥È»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£³Æ·î¤Ë¤Ï¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤ä±àÍ·²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤´ÃÂÀ¸¤«¤é¿Ê³Ø¡¢À®¿Í¡¢³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ê¤É²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯Éè¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï1·î¡¿¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡¢2·î¡¿´ØÅìÅì³¤²Ö¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¢3·î¡¿¤Ê¤ë¤Û¤ÉÅ¸¡¢4·î¡¿±àÍ·²ñ¡¢5·î¡¿¡Ö¤®¤ÕÌÚÍ·´Û¡×»ë»¡¡¢6·î¡¿¡Ö»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡×Â£¾Þ¼°¡¢7·î¡¿Á´¹ñ¹â¹»À¸¤Î¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢8·î¡¿¹ñºÝ¾ã¤¬¤¤¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥ó¥×Âç²ñ¡¢9·î¡¿ÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸¡¢10·î¡¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¢11·î¡¿Á´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½º×¡¢12·î¡¿30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë
¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤ËËèÆüÌþ¤ä¤µ¤ì¤½¤¦¡£¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼24¥Ú¡¼¥¸¤Ç²Á³Ê¤Ï1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£