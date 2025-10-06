「狙ってる…私がご飯落とすの…狙われてる…」



【写真】無言の圧…テーブル下でじっと待つゆめちゃんの「気配」

そんなただならぬ雰囲気が漂うコメントに添えられた1枚の写真が爆笑を誘っています。写っているのは、柴犬の「ゆめ」ちゃん（女の子・11歳）。テーブルの下には、鼻先ともふもふの胸元、小さな前足だけがのぞいていました。口をキュッとむすんで、上からご飯がこぼれるのを待ち構えているようす。顔全体は見えないものの、全神経を食卓に集中させているのが伝わってきます。そんな“本気モード”の姿に5.4万件超の“いいね”が寄せられました。



このあと、どんな展開になったのでしょうか。飼い主のXユーザー・柴犬の見る夢さん（@YumeShibainu510）にお話を伺いました。



緊張感あふれる家族の食卓ーー結末は？

ーー当時の状況について教えてください。



「家族が食事中に机の下へ行きおこぼれを狙っていました。こんなふうに待つようになったのは最近のことです。食事中どんなに見つめても何ももらえないので『ここにいたら何か落ちてくるかも』と思ったのかもしれません」



ーーこの光景を見た感想は？



「めちゃくちゃかわいいけれど、食事終わるまで家族全員緊張します」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「結局、何ももらえなかったので『フンッ』と鼻息で文句言って（？）ベッドへ戻っていきました」



ーーゆめちゃんはどんな性格のわんちゃんですか。



「昔はかなりやんちゃだったのですが、今はだいぶおっとりしましたね」



ゆめちゃんのかこの写真に対し、共感の声やユーモアたっぷりの反応が相次ぎました。



「一寸先は犬の口」

「お口が待っとるね」

「鼻と爪先がラブいです」

「ハンターが足元にいますね」

「これは犬飼ってる家全共通」

「ドロップアイテム狙ってるワン」

「『はやく・ごはん・おとせ』と訴えてます」

「かわいい！ さてワンコにチャンスはくるか？」

「我が家では私の足元と子供の足元に絶対潜んでます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）