横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

第38回「地本問屋仲間事之始」が10月5日に放送。その最後に流れた次回「白河の清きに住みかね身上半減」の予告が話題になっています。

＊以下「地本問屋仲間事之始」の放送内容のネタバレを含みます。

●「地本問屋仲間事之始」公式あらすじ

蔦重が歌麿（染谷将太さん）のもとを訪ねると、体調を崩し、寝込むきよ（藤間爽子さん）の姿があった。

そんな中、蔦重は鶴屋（風間俊介さん）のはからいで、口論の末、けんか別れした政演＜京伝＞（古川雄大さん）と再会するが…。

一方、定信（井上祐貴さん）は平蔵（中村隼人さん）を呼び、昇進をちらつかせ、人足寄場を作るよう命じる。

さらに改革の手を緩めない定信は、学問や思想に厳しい目を向け、出版統制を行うことに…。

＊以下、本編直後に流れた次回予告

縛られたまま、奉行所のお白州にて裁きを受ける蔦重。

蔦重の声にて「白河の清きに魚住みかねて」との一節が流れる。

「身上半減の蔦屋」との声を背景に、書に目を通す老中・松平定信。



蔦屋の面々や鶴屋、天明狂歌のスター・大田南畝＜四方赤良＞らを前に思案する蔦重が「身上」と告げたのち、奉行からの「半減！」との言葉が続く。

さらに「身上半減」の声を背景に、ニヤニヤしながら蔦屋の軒先に並んだ本の看板をいじる南畝。

蔦重に書けって！

必死な形相で「蔦重に書けって！」と奉行へ訴える江戸のベストセラー作家・北尾政演＜山東京伝＞。

その下に流れるは＜世にも奇妙な身上半減＞の文字。

憔悴する歌麿を抱きしめた蔦重の母・つよが「歌に自分の気持ちを分かってほしいだけだろ？」と問いただす。

「ほんと、そういうところですよ！」と激昂する鶴屋。

心配そうな表情で様子をうかがう書物問屋の店主・須原屋市兵衛、狂歌四天王の一人・宿屋飯盛。

続いて幕府の儒官・柴野栗山が映る。

火付盗賊改方、長谷川平蔵である！

蔦重の妻・ていが「儒の道に損なわぬお裁きを！」と強い口調で訴える。

水をかけられ、折檻される蔦重。

よろよろと気を失ったてい。

その下に流れるは＜人とは妙な生きものよ＞の文字。

同心らを引き連れ、暗闇の中で刀を振る平蔵。

「火付盗賊改方、長谷川平蔵である！」と名乗りを上げて―。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。