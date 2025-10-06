セブンイレブン『ポケモン』キャンペーンが開催決定！ オリジナルパッケージ商品やグッズを展開
「セブンイレブン」の公式Xが、10月6日（月）に更新。テレビアニメ『ポケットモンスター』を題材にしたキャンペーンが、10月16日（木）から開催されることが発表された。
【動画】ついに来週発売！ 『Pokemon LEGENDS Z‐A』最新トレーラー
■『Pokemon LEGENDS Z‐A』発売記念
今回開催されるのは、10月16日（木）発売のNintendo Switch／Nintendo Switch 2専用ゲームソフト『Pokemon LEGENDS Z‐A』の発売を記念し、オリジナルパッケージ商品の販売やオリジナルポケモングッズなどが当たる企画。
この日のポストでは商品やグッズの一部を公開。オリジナルパッケージ商品は、メガカイリューをあしらった「オムライスおむすびトマトソース」やピカチュウをデザインした「濃厚バニラのカスタードシュー」がラインナップにそろう。
また、チコリータ、ポカブ、ワニノコの「オリジナルタンブラー3種セット」など、対象商品を購入すると抽選で当たるオリジナルグッズも披露。
同投稿には、「メガカイリューのオムライスおにぎり絶対食べたい」「ワニノコきたー！」「通わねば！」「推しのオムライス149個食べないと」「お昼ご飯は毎日ポケモンで決まり」などキャンペーンの実施を待ちわびるファンの声が集まっている。
引用：「セブンイレブン」X（@711SEJ）
