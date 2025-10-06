Éã¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Êì¤ÏÆüËÜÉñÍÙ²È¡ÄÃæ3Ì¼¤¬¥ß¥¹¥³¥óà¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥Èá¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ë»÷?¡×
¥µ¥é¥µ¥é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÊó¹ð
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌ¼¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹‼︎¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¤Î»ÐËå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µµð¿Íº¸ÏÓ¤ÎµÜËÜÏÂÃÎ¤µ¤ó(61)¤ÎÌ¼¡¢¤ê¤Î¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¡¢ÆÃµ»¤Ï2ºÐ¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¡¢¤È¼«¸ÊPR¿³ºº¤ÎÆ°²è¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤Ë13¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬·èÄê¡£¤ê¤Î¤Ï¡¢¼«¸ÊPR¿³ººÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢11Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ë»÷?¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç3°Ì»ØÌ¾¤µ¤ìµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÄÌ»»66¾¡¤òµó¤²¤¿¡£2008Ç¯¤Ë¤Ï12ºÐÇ¯²¼¤ÎÆüËÜÉñÍÙ²È¡¢¼ãÌø¤¤é¤é¤ÈºÆº§¤·¡¢¤ê¤Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£