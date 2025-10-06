今回の「もっとホークス」は「西スポWEB OTTO！」と球団公式動画配信チャンネル「ホークスTV」によるコラボ企画「鷹番が聞く！解説しちゃおっと！！」です。今季の第4弾は9月25日の楽天戦（楽天モバイルパーク宮城）で目標としていた13勝目を挙げた大関友久投手（27）が登場。初回に制球が定まらなかった理由とそこから持ち直すきっかけとなった1球について徹底解説してもらいました。（聞き手・構成＝大橋昂平）

―初回は制球が定まらず、2死から2四球などでいきなり満塁のピンチ。そこでフランコ選手を迎えた。

「練習でできていたことが試合でどれだけできるか、フォームにアプローチしようとした試合だった。まだ初回はやることに迷いが出ていて、コントロールしきれていない状態だったけど、この（フランコ選手の）打席の前にマウンドに集まったときに倉野（投手コーチ）さんが『思い切っていこう』という声をかけてくれて少し方向性が定まった。今（振り返って）見たら全球割り切った上で投げられている。それまでのばらつきとか、迷いが出てしまった球は1球もないんじゃないかなと思いますね」

―結果的にフランコ選手を三ゴロに打ち取った。フォームの方向性が定まったというのは具体的にどういうことなのか。

「投球の感覚を『溜め』『定め』『引っ張り』というフェーズに分けて言語化していて、この1週間は『溜め』にすごく課題を置いていた。初回はそこに意識を向け過ぎて、他の二つが薄れてコントロールが悪くなってしまっていた。倉野さんにマウンドに来てもらったタイミングで一度落ち着いて整理することで、しっかり『定め』と『引っ張り』も行う本来の投球フォームで勝負できたのが、あの打席だった」

―感覚を言語化することのメリットは。

「一番のメリットは再現性かなと思う。人間は変化がすごく起きるので（感覚を）『こんな感じなんだよね』って言ってるだけだと（再現するのは）難しいけど、『この感覚って言葉にするとこういうことなんだよね』というところまでいけてると、感覚の再現性は高まるんじゃないかなと思う」

―3回、先頭の浅村選手との対戦でこの試合、さらに良くなるきっかけとなった1球があった。

「初球の内角低めの直球は（捕手の）嶺井さんが『これでいった方がいい』と言ってくれた1球。この試合は直球がストライクゾーンに制球できていなかったから、この回の前にベンチで僕は『まずは操れている変化球で抑えていく感じでいいんじゃないですか』と話したけど、嶺井さんは『それよりも思い切って内角に直球を投げてみよう』と。その時はピンとこなかったけど、話していくうちに嶺井さんの中で明確な考えがあるのを感じたので、全部任せて僕は信じて腕を振るという形を取った。初球に直球を投げさせたのはきっと嶺井さんの中で『大関のいいボールは直球だ』という思いがあって、感覚を取り戻すためにも腹をくくって投げ込むことに意味があったんだと思うし、試合後もそういう感じの話をしましたね」

―実際に信じて直球を投げたことでその後の投球にも良い影響が出た。

「そうですね。別に変化球で攻めることが逃げだと思ってないけど、やっぱり直球を消さない、両方使えるということだと思う。この1球はボール球になったけど、実際に嶺井さんを信じて思い切って投げてみたら『あぁ、今日（直球も）投げられるな。使っていけるな』と思えた。嶺井さんが幅を広げてくれた配球だったのかなっていう気がする。直球を一度、打者の近いところに見せたからこそフォークもスライダーも効くといういい作用があったんじゃないかなって。初球の直球があったからこの試合で操れていた変化球で勝負できたという感じがしますね」

―この回からカーブも有効的に使っていた。

「これも嶺井さんとこの回の前に話した内容。技術的な話をすると、カーブを投げていくことによって、末端の力が適度に抜けて体幹で腕を振ることができるようになって、直球をコントロールできる作用もあった。今までうまくいかなかった時は相手打者のことを考え過ぎてたけど、この試合に関しては嶺井さんが一貫して『大関のいいボールはこれだよな』という軸を常に持った上で配球をしてくれた。だからこそ、あそこで内角の直球にいったりとか、カーブを増やしてみようかという発想になったんだろうなと思う」

―今季は19度もバッテリーを組んできたからこそ嶺井捕手は大関投手の良さを引き出す方法が分かっている。

「この試合に関しては自分のことを考えることが結構多くて（配球を考える）余裕もなかったというか。その中で、嶺井さんが僕の投球を取り戻すことと打者との対戦とのバランスを取った配球をしてくれた試合だったと思います」

※「ホークスTV」で解説動画を近日公開。