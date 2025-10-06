¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ä¤¯¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥É×ºÊ¤¬ÈáÄË¡ÄàÁêËÀ¤È¤Î¤ªÊÌ¤ìÊó¹ðá¤ËÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÎÉ¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
10Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿¡Ä¤ªÊÌ¤ì¡Ä
¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥É×ÉØ¤¬Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿àÁêËÀ¤È¤Î¤ªÊÌ¤ìá¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈá¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿Èµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·»þ¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¤³¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¶õ¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²û¤«¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¡¢Ìþ¤ä¤·¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡Ž¥Ž¥Ž¥¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ä¤¯¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Ä¤á¤Á¤ã¤óÎÉ¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¡ª°Â¤é¤«¤Ë¡×¤È°¥Åé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¤³¤Ä¤á¤¬Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ä¤á¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡°¦¸¤¤Î¤³¤Ä¤á¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬2013Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤¿¹õ¿§¤Î¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡£¸å¤í¤ÎÂ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤À¤±¤¬Çò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ä¤á¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È»³ËÜ¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£