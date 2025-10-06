ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤È¤È¤â¤ËÂà±¡¡¡²æ¤¬»Ò¤Ø¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¡¢¡ª¡×
9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò
ÃæÀî¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤ÈÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤âÂç¾æÉ×¤ÇÁÐ»Ò¤â»ä¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤éÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤ï¤¿¤·¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É·ë¶É¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÆ¬¤Ü¤µ¡¡ÁÐ»Ò¡¢¤³¤Î±§Ãè¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¡ª¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂà±¡¤ÎÌëÃæÉÔ°Â¤¹¤®¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡²ÈÂ²ÁíÎÏÀï¡ª¤ÇÁÐ»Ò¤ò²È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¡¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¤½¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡¡µ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤Î©ÇÉ¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤È¤É¤¤¤Æ¤¿¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥é¥ë¥¿¥ó¤ÎÎ¾¶»ºñÆýµ¡¤¬¤È¤É¤¤¤Æ¤ÆÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¡¡Ä¶ÎÉ¤¹¤®¤ë¡¡°ì²ó¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ö¤ó¤ÎÊìÆý¤È¤ì¤¿¡¡¥Ô¥¸¥ç¥ó¤Î½ü¶Ý´¥Áçµ¡¤â¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤Þ¤°¤íÐ§¡¡¤¦¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤Èµ¢Âð¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖÉÔ°Â¤È´î¤Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤À¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤Þ¤ï¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¿·¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¡¢¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤Ë¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃæÀîæÆ»Ò
ÃæÀî¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÌµ»ö¤ËÁÐ»Ò¤ÈÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤âÂç¾æÉ×¤ÇÁÐ»Ò¤â»ä¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤«¤éÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ï¡¼¡¼¡¼¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤ï¤¿¤·¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É·ë¶É¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÆ¬¤Ü¤µ¡¡ÁÐ»Ò¡¢¤³¤Î±§Ãè¤ËÇúÃÂ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¡ª¤è¤¦¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ°Â¤È´î¤Ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤À¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤Þ¤ï¤ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¿·¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¡¢¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤Ë¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£