『べらぼう』で注目の中島瑠菜、美脚大賞に喜び 10日で19歳「少し早めのプレゼントを…」
女優の中島瑠菜が、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」のティーン部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。
中島瑠菜
現在放送中の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で河岸見世「二文字屋」の女郎・ちどり/女将・はまを演じ注目を集めている中島。
「選んでいただけたことをとても光栄に思いますし、私の誕生日が10月10日で、少し早めのプレゼントをいただいたようで幸せな気持になっています。10日で19歳になります」と受賞を喜んだ。
この日は、黒のミニワンピースに黒のハイヒール型スニーカーを合わせて美脚を披露。「履きやすくて安定して立っていられて、とても履き心地がいいです。好きな色を選ばせていただき、とてもうれしいです」と笑顔で語った。
幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。なお、米倉は体調不良のため授賞式を欠席した。
