弁護士の橋下徹氏（56）が6日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に出演。高市早苗氏が新総裁となり、注目される今後の政権運営について語った。

高市氏の考えと距離があるとされる公明党との分裂危機もささやかれる中、橋下氏は「公明党も今までは過半数を持つ政権だったから自民党に付いていくことにメリットがあったけど、今は少数与党。何があっても自民党に付いていくことでかえってマイナスになっている。だから今、（連立への懸念を示して）公明党らしさを出していってるんでしょうね」と推測。「ただ、公明党が口で脅しをかけてるだけなのか、政権の合意文書の中に入ってくるのかがポイント」と語った。

他の党との連立の可能性にも言及。日本維新の会については「吉村さんと親和性が高かった小泉進次郎さんが今回、敗れてしまったので、おそらく維新は一回白紙に戻してイチから考えてると思う」と解説した。

一方で「国民民主党の考え方と高市さんの考え方の親和性は高い。麻生さんと玉木さんの関係も良好。高市さんもスタートダッシュかまして、国民に年末調整で実感させるよう178万円の壁については玉木さんと組むのでは」と予想。「ただ、反対勢力が自民党内にもあるから、ここを高市さんが突破できるかが注目点」と強調していた。