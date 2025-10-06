『キングダム ハーツ』ソラが使用するキーブレード「キングダムチェーン」がなりきり玩具で発売
バンダイスピリッツは、「キングダム ハーツ」シリーズより「キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日 13時より予約受付開始、2026年3月発送予定。
「キングダム ハーツ」シリーズの主人公ソラが使用するキーブレード「キングダムチェーン」が、電子玩具仕様で商品化。本体の外観は銀色・金色塗装等で豪華に再現した全長約50cmの迫力のあるサイズ感となっている。
ボタン操作でモード選択が可能で、「まほうモード」では、作中で使用している「ファイア」「ブリザド」などのSE音が発動。まほうの強さに応じて先端部の光の強さが変化する。「たたかうモード」では、たたかう際のSE音が発動。繰り返し発動すると、敵が倒れる際のSE音が鳴って、作中の対戦シーンを再現できる。「MUSICモード」では、人気のBGM楽曲『Dearly Beloved』『Sora』の2曲を収録。楽曲を鳴らしながらまほうモードやたたかうモードで遊ぶことも可能。
(C) Disney
「キングダム ハーツ」シリーズの主人公ソラが使用するキーブレード「キングダムチェーン」が、電子玩具仕様で商品化。本体の外観は銀色・金色塗装等で豪華に再現した全長約50cmの迫力のあるサイズ感となっている。
(C) Disney