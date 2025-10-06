元ラグビー日本代表ＷＴＢの大畑大介氏（４９）が６日、「アサヒスーパードライチャレンジマッチ２０２５ ＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）―オーストラリアＡ代表」（１８日・ヨドコウ桜スタジアム）のＰＲのため、報知新聞大阪本社を訪れた。

キャップ対象のテストマッチではないが、２５日に日本代表―オーストラリア代表戦（国立）を控えた中での“代表予備軍”対決。大畑氏は「活躍すれば翌週に日本代表で出られるかもしれない。ここから世界へ羽ばたく選手同士の試合。オーストラリア開催の２７年Ｗ杯や、この先のラグビーシーンを背負う選手たちが出てくる。どういった選手がいるのかなと、主眼に置いて見てほしい」と観戦ポイントを挙げた。

大畑氏のイチ推し選手は、ＳＨ土永旭（どえい・あさひ、２２）＝横浜＝。京産大の後輩にもあたる土永について「左足から繰り出すロングキックはインターナショナルレベルで、エリアが取れる。９番からのキックは世界のトレンド。あとは経験を積み、どれだけ自分のプレーを表現できるか」と期待を寄せた。

テストマッチ世界最多６９トライのレジェンドは、選手たちへ向け「Ｗ杯の２年前で、まだ代表入りへの扉は開いている。来年はメンバーが固まってきて狭くなるので、今年アピールすることが大事」とエールをおくった。試合当日は１３時開始のデーゲーム。ファンに向けて「アサヒスーパードライを飲みながら、楽しんで頂ければ」と冠スポンサーをしっかりアピールして締めくくった。

◆ＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）ラグビー日本代表に次ぐセカンドチームに位置づけられるシニアチーム。２７年Ｗ杯に向けて、有望若手選手やキャップ歴を持つ日本代表選手で編成される。

◆チケット 発売中。３万円のラウンジ付きシートや、大人３０００円（小中高１０００円）の自由席など。前売販売はインターネット「Ｔｉｃｋｅｔ ＲＵＧＢＹ」より。https://ticketrugby.jp/ ※申込みには「ＪＡＰＡＮ ＲＵＧＢＹ ＩＤ」への入会（無料）が必要。問い合わせはジャパンラグビーナビダイヤル ＴＥＬ ０５７０―００―００６２。

◆大畑大介（おおはた・だいすけ）１９７５年１１月１１日、大阪市生まれ。４９歳。東海大仰星（現東海大大阪仰星）２年時の９２年度、同校の花園初出場メンバー。京産大３年時に日本代表初選出。４年時は主将で全国大学選手権４強。神戸製鋼（現リーグワン神戸）入り後、９９、２０００年度の日本選手権連覇。ノーザンサバーブス（オーストラリア）、モンフェラン（フランス）でプレー後、神戸製鋼復帰の０３年度にトップリーグ優勝。９９、０３年Ｗ杯代表。１１年、現役引退。１６年、ラグビー殿堂入り。ポジションはＷＴＢ。代表キャップ５８。テストマッチ通算６９トライは世界最多。１７６センチ、８５キロ（現役時）。現在は神戸アンバサダー、朝日大アドバイザー、客員教授。