¡ÖÃ»Ì¿À¯¸¢¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤â...¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¿Ê¤à¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡¡Î¢¶âÌäÂê¤ËÏ¢Î©¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÎÏ¡×¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¡¦¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤Î2025Ç¯10·î6Æü¤Ë´´»öÄ¹¤Ê¤ÉÅÞÆâ¿Í»ö¤ËÃå¼ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍ¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£4Æü¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î½é¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒÌäÂê¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤¤Ê½¤¤¡£15Æü¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÃ»Ì¿À¯¸¢¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤â½Ð»Ï¤á¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬¡ÖÏ¢Î©·ÑÂ³¤Ë3¾ò·ï¡×¤ò¼¨¤·¤¿
¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í»ö¤ÈÎ¢¶âµÄ°÷¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡Ö¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¡Ë¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«ÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÍ×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾¶á¤Î½°»²Î¾±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞÅ¾Íî¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤Ø¤Î¡Ö¿·À¯¸¢¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£À¤ÏÀ¤ÎÈ¿±þ¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£
¼¡¤Î¿´ÇÛ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï4ÆüÍ¼¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¡Ö·üÇ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡ËÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡Ê2¡ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò¤á¤°¤ëÎò»ËÇ§¼±¡Ê3¡Ë³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤Ö¤Ä¤±¡¢¤½¤Î²ò¾ÃÌµ¤¯¤·¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¾¸À¤·¤¿¡£¼¡¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î²óÅú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20Ç¯Í¾¤êÂ³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤¬´íµ¡Åª¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡Ö·èÁªÅêÉ¼¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«
Â¾Êý¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾ÅêÉ¼¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯½©¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤ÈÆ±ÍÍ¡Ö·èÁªÅêÉ¼¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£2024Ç¯¤Ï¡¢30Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤Î¡Ö·èÁªÅêÉ¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£30Ç¯Á°¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ï¡¢¡ÖÂ¼»³ÉÙ»ÔVS³¤Éô½Ó¼ù¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¡£ºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢À¯¸¢Éüµ¢¤òÁÀ¤¤¡¢¤µ¤¤¬¤±¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¼Ò²ñÅÞ¤ÎÂ¼»³°Ñ°÷Ä¹¤òÍÊÎ©¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¿·À¸ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤¬¿ä¤·¤¿³¤Éô»á¤¬ÂÐ¹³¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£
ËãÀ¸¡¢ÌÐÌÚ¤é¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÎÏ¡×
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡Ö·èÁªÅêÉ¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®ÀôÍÍø¡×¤È¤µ¤ì¤¿µÄ°÷É¼¤ò¡¢¹â»Ô»á¤¬°ìµ¤¤Ë¡Ö85É¼¡×¾å¾è¤»¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸õÊä¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤äÌÐÌÚÉÒ½¼¡¦¸µ´´»öÄ¹¤é¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇµÄ°÷ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦¡×43¿Í¤ÎÆ±ÇÉµÄ°÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£3Æü¤Ë¤ÏÌÐÌÚ»á¤È²ñ¤¤¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç¡Ö²ò¾Ã¡×¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¡ÖÇÉÈ¶¡×¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÎºÇ½ª¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¸½Ìò¡×¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü³è¡×¡¢¹â»Ô»á¤òÃ´¤®¾å¤²¤¿¡£¡ÖÉûÁíºÛ¡×½¢Ç¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëËãÀ¸»á¤éÄ¹Ï·¤¬¡¢º£¸å¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÂß¤·¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×³Ê¹¥¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹¤²¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤âÎ¢¶âÌäÂêÈãÈ½¤Ë¤³¤¿¤¨¤ëÀ¯¼£»ñ¶â²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤º¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤â²þ³×¤ÏÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÀÐÇË¡ÊÁ°¡Ë¼óÁê¤ÎÆ°¤¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¶²¤ì
ÀÐÇËÌÐ¡¦Á°ÁíºÛ¤Ï¡¢¿·ÁíºÛÁª½ÐÄ¾¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¤á¤¿¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¾æÉ×¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÈéÆù¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Î¡¢¿·ÁíºÛ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¡Ö»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¶«¤ó¤À¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´¹ñ²áÏ«»à¤ò¹Í¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î²ñ¡×¤ÎÂåÉ½À¤ÏÃ¿Í¤Ï¡Ö¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°ÁíºÛ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤¬10Æü¤Ë¤âÈ¯½Ð¤·¤è¤¦¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀï¸å80Ç¯¸«²ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¹â»Ô»á¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½°±¡µÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤À¡×¡£¼óÁêÌ¾¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤Î¤ÇÈ¿ÂÐ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹9·î25Æü¡Ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬È¯½Ð¤·¤¿¡ÖÀï¸å70Ç¯ÃÌÏÃ¡×¤ÎºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤â²Ð¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÇË»á¤¬È¯½Ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢º®Íð¤¬¹¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¿û¾Â±É°ìÏº¡Ë