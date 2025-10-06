【中秋の名月２０２５】いよいよ今夜です！

「中秋の名月」は、日本をはじめとする東アジアの文化で、旧暦８月１５日の夜に見られる月を指す言葉です。この時期の月は１年の中で特に美しいとされ、古くから月を愛でる「お月見」の風習があります。

筆者が住む鹿児島では「名月を楽しむ」だけでなく、「中秋の名月」の夜には綱引きや相撲などが行われ、南薩摩の十五夜行事は、国の【重要無形民俗文化財】にもなっています。

■【中秋の名月】は【満月】？

「中秋の名月」は必ず「満月」というわけではありません。中秋の名月は旧暦の「８月１５日」の月のことを言いますが、「満月」は１日程度ずれることが多く、今年は１０月７日（火）が「満月」です。次に「中秋の名月」が「満月」となるのは２０３０年９月１２日です。

■今夜晴れるかな？

国立天文台のホームページによると、各地の月の出時刻は

「札幌」午後４時３４分

「仙台」午後４時３６分

「東京」午後４時４１分

「新潟」午後４時４４分

「名古屋」午後４時５３分

「大阪」午後４時５９分

「広島」午後５時１１分

「高知」午後５時７分

「福岡」午後５時２０分

「鹿児島」午後５時２０分

「那覇」午後５時３２分

東の空から『中秋の名月』が現れます。はじめは大気の影響で「赤っぽい」ですが、時間が経つと「黄白色」に変化してきます。各地の天気はこちらをご覧ください。

、、、、

「中秋の名月」天気と月の呼び名もあります。

雨のために名月が見えないのは『雨月（うげつ）』と言い、曇っていて月が見えないのは『無月（むげつ）』と呼ばれます。

たとえ名月が見えなくても、心の中で「お月見」を楽しみたいと、生まれた言葉らしいです。

薄雲や霧などがかかって「ぼんやり」と月が見えることがあります。春なら『おぼろ月』と言いますが、今の時季は『薄月（うすづき）』と言い、その夜のこと『薄月夜』と呼ばれます。

６日（月）夜～７日（火）明け方の天気

１時間ごとのメッシュ予報を、地域ごとに画像で確認できます。「中秋の名月」は北海道や中国・四国・九州・沖縄で見られそうです。今夜見ることができなくても７日（火）夜の満月の時に挑戦してみましょう。

・