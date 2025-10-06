【東京ディズニーリゾート】カフェ＆スイーツを楽しむ優雅な新メニューが登場！
東京ディズニーリゾートに新たなメニューが登場。
「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が、2025年11月1日（土）から登場します。
TDRブレンド豆のコーヒーが登場
パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーが登場。
東京ディズニーランドのスウィートハート・カフェでは、柔らかでフローラルなブレンドで、柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。
カフェ・オーリンズでは、ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。
東京ディズニーシーのゴンドリエ・スナックでは、コーヒーの深いコクを感じる、深煎りで香ばしい苦味が特徴的なブレンドです。
お店によって異なるブレンドで、コーヒーを味わうパークの旅ができます。
コーヒーは、ホットとアイスコーヒー、カフェラテとアイスカフェラテがあります。
ミッキー付き限定デザートとペアリング
コーヒーを提供する店舗では、オリジナルのスウィーツも楽しめます。
チーズケーキや、キャラメルガナッシュサンド、ベリーとピスタチオのタルトを提供。
コーヒーの香りを楽しむミッキーのアートもついています。
同じミッキーデザインがついたコーヒーとペアリング。
コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーで、大人のゆったりしたパークライフを愉しめます。