東京ディズニーリゾートに新たなメニューが登場。

「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が、2025年11月1日（土）から登場します。

TDRブレンド豆のコーヒーが登場

パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーが登場。

東京ディズニーランドのスウィートハート・カフェでは、柔らかでフローラルなブレンドで、柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。

カフェ・オーリンズでは、ビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンド。

東京ディズニーシーのゴンドリエ・スナックでは、コーヒーの深いコクを感じる、深煎りで香ばしい苦味が特徴的なブレンドです。

お店によって異なるブレンドで、コーヒーを味わうパークの旅ができます。

コーヒーは、ホットとアイスコーヒー、カフェラテとアイスカフェラテがあります。

ミッキー付き限定デザートとペアリング

コーヒーを提供する店舗では、オリジナルのスウィーツも楽しめます。

チーズケーキや、キャラメルガナッシュサンド、ベリーとピスタチオのタルトを提供。

コーヒーの香りを楽しむミッキーのアートもついています。

同じミッキーデザインがついたコーヒーとペアリング。

コーヒーとスウィーツが織りなすハーモニーで、大人のゆったりしたパークライフを愉しめます。