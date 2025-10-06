ライチとクランベリーが香る！ 大人のリキュールレシピ【THE カクテルバイブル500】

リキュール【恋に落ちて（Koiniochite）】

ライチの香り豊かでランチタイムにも

美しいグラデーションが印象的な甘口カクテル。ライチリキュールの、まさに恋に落ちそうな気品に満ちた香りが魅力。オレンジジュースをたっぷり使いアルコール度数も控えめなためランチタイムの一杯としてもおすすめ。

レシピ

ライチリキュール：30ml

ガリアーノ：10ml

オレンジジュース：45ml

グレナデンシロップ：1tsp.

グレナデンシロップ以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷の入ったグラスに注ぎ、最後にグレナデンシロップを静かに注ぎ、花などを飾りつけて完成。

ひとことメモ

ドラマ「金曜日の妻たちへ」の主題歌「恋におちて」を聴きながら創作。グラスの底に沈む赤いグレナデンシロップで恋におちた心を表現した。

リキュール【心の旅（Kokoro no Tabi）】

疲れた心を癒す優しい甘さ

97年に著者が考案、いまでは銀座のクラブのママさんの間ではスタンダードとして定着しつつある。淡いピンクの色合いとフルーティな甘さが、疲れた心を和ませてくれる。のんびりしたい休日に、ゆっくりと味わいたい。

レシピ

ホワイトキュラソー（コアントロー）：30ml

クランベリージュース：30ml

グレープフルーツジュース：30ml

ライムジュース：1tsp.

すべての材料と氷をシェーカーでシェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、カットしたレモンやグレープフルーツ、花などを飾りつけて完成。

ひとことメモ

バンド「チューリップ」の元関係のリクエストにより考案。軽快でヘルシーな飲みやすい人気カクテル。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡