欧州株 仏ＣＡＣ指数１．６％安、下げ幅拡大 仏首相辞任を受けて
欧州株 仏ＣＡＣ指数１．６％安、下げ幅拡大 仏首相辞任を受けて
東京時間17:02現在
英ＦＴＳＥ100 9474.42（-16.83 -0.18%）
独ＤＡＸ 24341.57（-37.23 -0.15%）
仏ＣＡＣ40 7952.60（-128.94 -1.60%）
スイスＳＭＩ 12489.50（-17.67 -0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:02現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47079.00（+48.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6778.00（+14.00 +0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25080.25（+88.25 +0.35%）
東京時間17:02現在
英ＦＴＳＥ100 9474.42（-16.83 -0.18%）
独ＤＡＸ 24341.57（-37.23 -0.15%）
仏ＣＡＣ40 7952.60（-128.94 -1.60%）
スイスＳＭＩ 12489.50（-17.67 -0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:02現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47079.00（+48.00 +0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6778.00（+14.00 +0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25080.25（+88.25 +0.35%）