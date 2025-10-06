欧州株　仏ＣＡＣ指数１．６％安、下げ幅拡大　仏首相辞任を受けて
東京時間17:02現在
英ＦＴＳＥ100　 9474.42（-16.83　-0.18%）
独ＤＡＸ　　24341.57（-37.23　-0.15%）
仏ＣＡＣ40　 7952.60（-128.94　-1.60%）
スイスＳＭＩ　 12489.50（-17.67　-0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:02現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47079.00（+48.00　+0.10%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6778.00（+14.00　+0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25080.25（+88.25　+0.35%）