通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台に低下、週明けの急速な値動きは一服
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台に低下、週明けの急速な値動きは一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.84 5.78 7.52 5.75
1MO 9.26 6.32 7.55 6.42
3MO 9.11 6.45 7.48 7.00
6MO 9.28 6.71 7.98 7.33
9MO 9.36 6.86 8.29 7.58
1YR 9.42 6.98 8.56 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 6.55 6.09
1MO 8.12 7.71 6.61
3MO 8.42 8.00 6.86
6MO 8.88 8.54 7.24
9MO 9.20 8.91 7.45
1YR 9.44 9.15 7.62
東京時間16:31現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは９％を下回っている。週明け取引開始時には９．５％前後まで急上昇したが、一服している。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.84 5.78 7.52 5.75
1MO 9.26 6.32 7.55 6.42
3MO 9.11 6.45 7.48 7.00
6MO 9.28 6.71 7.98 7.33
9MO 9.36 6.86 8.29 7.58
1YR 9.42 6.98 8.56 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.61 6.55 6.09
1MO 8.12 7.71 6.61
3MO 8.42 8.00 6.86
6MO 8.88 8.54 7.24
9MO 9.20 8.91 7.45
1YR 9.44 9.15 7.62
東京時間16:31現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは９％を下回っている。週明け取引開始時には９．５％前後まで急上昇したが、一服している。