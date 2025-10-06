10月5日、静岡･牧之原市を訪れると…。



（記者）

「竜巻被害から1か月が経ちましたが、住宅の屋根にはブルーシートが張られたままとなっていて、災害ごみもまだまだ出続けています」



激しくえぐられた山肌は竜巻のすさまじい威力を物語り、屋根や壁が吹き飛ばされ、住民がいなくなった家や、応急処置で張られたブルーシートがいまだ多くみられる牧之原市細江地区。ここでは1か月前の9月5日…。





（投稿映像）「竜巻！竜巻だぞ！」「やばくない？」牧之原市から吉田町にかけて発生した突風は風速75メートルと国内最大級の竜巻と認定され、特に甚大だった牧之原市では55棟が全壊し、浸水も含めると被害は990棟にも上ります。道路をふさぐように激しく倒れた電柱は元に戻された一方で、竜巻から1か月経っても被災者を苦しめ続ける現実が…。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「人手がほんと足りなくて大工さんだったりとかもまだ少なく。瓦礫もまだ全然片付けられてなくて高齢者多いので人手がほんとに欲しいです」母と祖母の3人で暮らす池ヶ谷さんですが、今回の竜巻で自宅は甚大な被害を受けここで生活することができなくなったため発災直後は親戚の家に身を寄せていました。そんな池ヶ谷さんの自宅を、5日、訪れると。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「月曜日からこちらの家に戻ってきて過ごしています。竜巻の当時のその威力だけではなく、そのあとの影響だったりで家もどんどん潰れてきています」雨漏りが続き壁にはカビが生えるなど生活環境はよくありませんが、慣れない親戚宅での暮らしは生活リズムの違いもあり、さらに、いつまで続くか分からない避難生活の不安から、先週はじめに自宅へ戻ってきたといいます。竜巻で壁は突き破れ水浸しとなった自宅。この1か月間、仕事と睡眠以外の時間は終わりが見えない家の片付け作業を延々と続けてきたといいます。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「最初、ここの天井だけが抜けていたが、日が経つにつれ他の方の天井もどんどんはがれたりとか、ちょっとずつひどくなってってる状態です。住める状態かといわれたら、完全に住めないです」住宅が傾いていることや、今後の災害のことも考え、家を解体することを決めた池ヶ谷さん。しかし、竜巻被害から1週間が経った9月13日に行われた被害認定調査の結果は…。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「自分の家は判定は大規模半壊ということでになりました」被害認定調査で全壊の判定となるには50点以上の被害認定が必要ですが、池ヶ谷さんの自宅はこれだけの被害がありながら47点でした。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「屋根がなかったりとか天井全て抜けて1階2階も潰れてる状態で大規模半壊なのかという疑問はありますね」「全壊」か「大規模半壊」かの違いは大きく、公費で解体できるのは「全壊」認定された住宅のみなのです。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「家を解体するのに最低でも200万円から300万円かかる。市の方からの支援で建て替え費用300万円ぐらい出るが、300万円で今家が建つかっていわれたら、建たないでしょ…と思いますよね」現時点では「激甚災害」の指定に至っていない中、どれだけの支援があるのかも見通しがつかない状況です。今後の生活に大きな不安を抱える中、池ヶ谷さんは被害認定の再調査を申請することにしました。一方で、当面の生活の場となる仮設住宅についても不安が…。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「細江地区で借り上げ住宅の借りれるアパートなどは3つぐらいしかなくて。例えば菊川や焼津島田とかもリストの中にはあるんですけど。おばあちゃんだったりとか高齢者とかは生活環境が少し変わっただけで精神的に病んじゃったりとか、家族のこと考えたらそこが心配。遠くはきついかなと思ってます」自宅に住めないとしても、住み慣れた地域で生活を送りたい…。しかし、甚大な被害が出た細江地区では、仮設住宅として利用できる賃貸住宅も少ないため、その点も池ヶ谷さん家族を不安にさせているのです。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん･25歳）「最初は人手だったりとかっていうのが欲しかったり物資が欲しかったり、今はちょっと時間が欲しくて。精神的に安心できる場所っていうのを今は求めてますね」竜巻被害は住宅だけではありません。（カメラマン）「多くのビニールハウスが倒壊しています」被害額11億円を超えるとされる牧之原市の農業被害。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「帰ってきたらすべてがつぶれていて、先行きどうしようというのが現実。この竜巻で一瞬にして終わり」野菜や花の苗を栽培から販売まで行う「F･ぶらっど」では、出荷予定だった50万株が被害に。43棟あったビニールハウスは35棟が全壊となりました。地元はもちろんのこと全国へ苗を出荷していましたが、竜巻によってすべてが止まってしまったのです。その被害から1か月が経ち、骨組みが折れ曲がったビニールハウスは、ほぼすべてが撤去されていました。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「片付いて安心した面もあるが、なくなってしまったので、この先の不安もある。ボランティアの学生の笑顔や若さには救われ笑顔をいただいた」この1か月間でボランティアの協力は延べ500人以上に上り、たくさんの人が復旧を後押ししてくれたといいます。しかし…。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「再建して建てて借り入れローンをして設備投資をしたとする。そうすると、今までの設備投資や修繕のローンが重なるので、素直に考えても1年以内には倒産か廃業するしかないかな」竜巻による被害や、その再建にかかる費用は2億円。しかし、すぐには収入につながらず、現在は貯蓄を切り崩しなんとかしのいでいますが、それも限界だといいます」現状では「激甚災害」に指定されていないため補助金は1200万円のみ。今後も経営を続けるためには、「激甚災害」に指定され補助金が増額されることが求められるのです。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「設備の金額を聞いたときに、なかなか急には戻れるような金額じゃないなってなったので、補助金があれば元に戻り、すぐお客さんの声に応えることできるのに」一方で、従業員を抱える経営者ならでは悩みも。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「10月から人件費、最低賃金の方が上がるっていうことなので、そうするとさらに資材費等に影響してくると思う。遅れれば遅れるほど復興するのにも金額がいることになってくるんじゃないかなという感じがしている」12月まではハウスの外でも栽培できものがあるため、それまでに可能な限り出荷を進め、売り上げを増やしたいといいます。しかし、一企業や個人の努力だけでは限界があります。資金不足による新たな被害を出さないためにも、一刻も早い支援が求められます。（F･ぶらっど 藤田 治之さん）「補助金の関係が一番大きなこと。どの程度早めにいくのか。冬は無理だが春に向けて再建していきたい」