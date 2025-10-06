『第21回 クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に、受賞者の中島瑠菜さん、郄橋ひかるさん、仲里依紗さんが登壇しました。

【写真を見る】【中島瑠菜】美脚大賞受賞に「早めのプレゼントをいただいたよう」 美脚の秘訣は「寝る前にストレッチしながら毎日ケア」





『クラリーノ美脚大賞』は、幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために始まったもので、いま最も輝くファッションリーダーで、美脚の女性4名を表彰。



『ティーン部門』中島瑠菜さん、『20代部門』郄橋ひかるさん、『30代部門』仲里依紗さん、『オーバー40ty部門』米倉涼子さんが、それぞれ受賞しました。

なお、『オーバー40ty部門』で受賞した米倉涼子さんは、体調不良のため欠席。









ティーン部門を受賞した中島さんは、受賞の感想を聞かれ、“とても光栄に思います。あと私の誕生日が10月10日でして、少し早めのプレゼントを頂いたようで勝手に幸せな気持ちになっています”と、笑顔。









着用しているハイヒール型のスニーカーについては、“ヒールも10センチあるんですけど、とても履きやすくて、安定して立っていられます”と、気に入った様子でした。









美脚の秘訣を聞かれると、中島さんは“毎日お風呂上がった後に、筋肉をほぐすために保湿しながらマッサージしたりとか、寝る前にストレッチしながら、毎日ケアをしています”と、ルーティンを紹介。









さらに、“小学校から中学にかけて、ずっと水泳をやっていたので、そういうのもあるのかなと思います”と、初々しく語りました。



【担当：芸能情報ステーション】