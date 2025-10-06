【月刊少年チャンピオン 11月特大号】 10月6日 発売 価格：700円

秋田書店は、マンガ雑誌「月刊少年チャンピオン 11月特大号」を10月6日に発売した。価格は700円。

今号の表紙を飾るのは、これが2回目となる桑島海空さん。両面BIGポスターと、11月号限定QUOカード（2種）応募者全員サービス（※応募者負担あり）、直筆サイン入りチェキプレゼントもあります。

今号のマンガは、最終話まで残り2話となった「クローズ外伝 鳳仙花」が、コミックス23巻の発売を記念して巻頭カラーで登場している。

「クローズ外伝 鳳仙花」

また最新コミックス14巻が発売した「ラーメン大好き小泉さん」が2号連続カラー第2弾のセンターカラーで掲載されている。最新コミックス11巻が発売した「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」もセンターカラーで登場している。

「ラーメン大好き小泉さん」

「斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！」

ネクチャン受賞の大辻拓真氏による特別読み切り「腹減り悪霊バスター‼」と、鮎多びせ氏の読み切り「ラッキーボーイの災難」も掲載されている。

「腹減り悪霊バスター‼」

「ラッキーボーイの災難」