¡¡ÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTRA POP¡Ù¤ò12·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÅÏÊÕÈþÎ¤¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTRA POP¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢10·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÅÏÊÕÈþÎ¤ 40¼þÇ¯ BITTER¡ùSWEET ULTRA POP TOUR 2025¡Ù¤ÎNHKÂçºå¥Ûー¥ë¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸ø±éÃæ¤ÎMC¤Ç¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£12·î24Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡ÈÅÏÊÕÈþÎ¤¤ÎÎò»Ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬Áª¤Ö³Ú¶Ê¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÈÅÏÊÕÈþÎ¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿40¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ËÜÆü10·î6Æü¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë