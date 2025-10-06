１０月１５日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のライオン事務器<423A.T>の公開価格が、仮条件（２０９～２１３円）の上限である２１３円に決定した。



同社は、文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、並びにＩＣＴ機器の文教市場向け販売が主な事業。近年は「オフィスまるごと提案」に注力し、顧客のオフィス移転、レイアウト変更などのニーズを捉え、デザイン・設計から施工までを提案している。公募株式数１５０万７００株、売出株式数２７６万５７００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し６３万９９００株を予定。主幹事はみずほ証券。



出所：MINKABU PRESS