「あの子、チヤホヤされてるね〜」“チヤホヤ” の語源、なんと千年以上前の平安時代にルーツが！

「あの子、チヤホヤされてるね〜」なんて、聞いたことある読者の皆さんも多いのでは？

「チヤホヤ」とは、「甘やかされて、持ち上げられること」。

けれども、この「チヤホヤ」っていう言葉の響き、よくよく考えてみると不思議な語感ですよね〜。響きはかわいいし、なんだか軽い言葉に思えるかもしれません。

ところが実は、調べてみると、この「チヤホヤ」という言葉、千年以上前の平安時代にルーツがあるようなのです。

時は10世紀末、一条天皇の世。后となった藤原定子は、聡明で教養あふれる女性として知られていました。彼女に仕えたのが、皆さんおなじみ、『枕草子』を書いた清少納言です。定子のもとには華やかな文化サロンが広がり、宮廷は花やかな空気に包まれていました。

けれども運命は厳しく、父の死や一族の失脚で定子は一度宮廷を去ることに。その後、天皇の深い愛情を受けて戻るものの、やがて藤原道長の娘・彰子が新たに后となり、宮廷の人々は次第に彰子に群がるようになりました。

そんな中で定子が清少納言に贈った一首が残っています。

みな人の 花や蝶やといそぐ日も わが心をば君ぞ知りける

現代語にすると「世間の人達が皆、花や蝶のような華やかなものに夢中になっているときも、あなただけは私の気持ちをわかってくれるのですね」という意味です。

ここに登場する「花や蝶や」という表現が、のちに言葉の形を変えていくことになります。

一方、平安時代から数百年後の江戸時代になると、「花や蝶や」という言い回しは「蝶や花や」と順番が逆に言われるようになりました。

さらに日常的に口にするうちに縮まっていき、現在の「チヤホヤ」という言葉が生まれたと考えられています。このあたり、江戸っ子らしいせっかちさを感じるのは、筆者だけでしょうか。

いずれにせよ、「チヤホヤ」という響きは、平安時代の宮廷から江戸を経て、今の私たちにまで届いている言葉です。

私たちが日常で「チヤホヤされる」と言うとき、思い浮かべるのはせいぜい友だちが人気者になっている場面や、アイドルがファンに囲まれている姿でしょう。軽い音の響きだから、深い背景なんてないように思えてしまいます。

けれども、この短い言葉の背後には、華やかな宮廷生活があり、江戸の庶民に受け継がれ、やがて現代の私たちが当たり前に使う言葉になっている――そう考えると、ちょっと胸が高鳴りませんか。

かわいらしい「チヤホヤ」の響きに、千年を超える時間が折り重なっている。そう思うだけで、普段口にしている日本語がふっと違う顔を見せてくれる気がします。

参考文献：日本語倶楽部『そうだったのか！語源の謎』（2012 河出書房新社）