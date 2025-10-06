Da-iCEが、10月12日23時15分よりオンエアされるMBS/TBS系列『情熱大陸』へ出演することを発表した。

2024年にメジャーデビュー10周年を迎え、悲願の『紅白歌合戦』への初出場を果たした彼ら。誰しもがさらに飛躍するであろうと思った2025年。突如として発表されたリーダー工藤大輝の膝の半月板手術、退院発表。そして約6カ月のリハビリが行われるということで、結成から14年間グループとして活動する彼ら5人には大きな試練だった。

番組では、10カ月にわたって5人それぞれの奮闘に密着。メンバーそれぞれが感じた葛藤や苦悩がリアルに描かれているという。

今夏にリリースされた楽曲「ノンフィクションズ」では夏の高校野球応援ソング / 「熱闘甲子園」テーマソングを担当し、さらに明日からは自身4度目にして最大規模のアリーナツアーを控えている。再始動の一歩を踏み出した彼らは何を想い、何を語るのか、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「ノンフィクションズ」

配信：https://Da-iCE.lnk.to/nonfictions

◾️＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日（火）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日（水）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日（水）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日（木）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日（月・祝）【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日（火）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日（水）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30