Da-iCE『情熱大陸』出演！リーダー工藤大輝の手術から再始動までの10ヵ月間に密着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、10月12日放送のMBS/TBS系『情熱大陸』へ出演する。

結成14年目の大きな試練

昨年にメジャーデビュー10周年を迎え、悲願の『NHK紅白歌合戦』への初出場を果たした彼ら。

誰しもがさらに飛躍するであろうと思った2025年。突如として発表されたリーダー工藤大輝の膝の半月板手術、退院発表。そして約6ヵ月のリハビリが行われるということで、結成から14年間グループとして活動してきた彼ら5人には大きな試練となった。

番組では、10ヵ月にわたって5人それぞれの奮闘に密着。メンバーそれぞれが感じた葛藤や苦悩がリアルに描かれている。

今夏にリリースされた楽曲「ノンフィクションズ」では夏の高校野球応援ソング / 「熱闘甲子園」テーマソングを担当し、さらに10月7日からは自身4度目にして最大規模のアリーナツアーを控えるDa-iCE。再始動の一歩を踏み出した彼らは何を想い、何を語るのか。ぜひチェックしていただきたい。

■関連リンク

『情熱大陸』番組サイト

https://www.mbs.jp/jounetsu/

Da-iCE OFFICIAL SITE

https://da-ice.jp