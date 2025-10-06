

10月第1週の上昇率ランキングにはテーマ型ファンドが並びました。2位の「テーマレバレッジブロックチェーン２倍」はレバレッジ2倍であるのに対し、1位の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ遺伝子工学」と3位の「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）」はレバレッジを効かせた運用はしていません。このことからバイオ関連株の上昇が特に大きかったことが窺われます。



下落ランキング上位3ファンドのうち「シュローダー・ラテンアメリカ株投資」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、840円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +11.18％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ遺伝子工学

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +8.84％ テーマレバレッジブロックチェーン２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +7.98％ グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -9.15％ シュローダー・ラテンアメリカ株投資

運用会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント



2位 -6.47％ ＵＢＳ原油先物ファンド

運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント



3位 -5.26％ ジパング・オーナー企業株式ファンド

運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



