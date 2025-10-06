　10月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは259銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は75円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3647>　ジー・スリー　　　　204　　+50（ +32.5%）
2位 <4889>　レナ　　　　　　　 2034　 +400（ +24.5%）
3位 <7711>　助川電気　　　　　 5530　 +700（ +14.5%）
4位 <4583>　カイオム　　　　　　144　　+15（ +11.6%）
5位 <4316>　ビーマップ　　　　 1410　 +100（　+7.6%）
6位 <4375>　セーフィー　　　　　972　　+65（　+7.2%）
7位 <4584>　キッズバイオ　　　　253　　+14（　+5.9%）
8位 <3858>　ユビＡＩ　　　　　　398　　+19（　+5.0%）
9位 <9240>　デリバリコン　　　811.5　+29.5（　+3.8%）
10位 <1541>　純プラ信託　　　　 8190　 +290（　+3.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9082>　大和自　　　　　　 1465　 -312（ -17.6%）
2位 <3489>　フェイスＮＷ　　　　770　　-78（　-9.2%）
3位 <6734>　ニューテック　　　 1905　 -165（　-8.0%）
4位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4410　 -237（　-5.1%）
5位 <9348>　アイスペース　　　526.3　-27.7（　-5.0%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　 -0.5（　-5.0%）
7位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　311　　-13（　-4.0%）
8位 <7856>　萩原工業　　　　　 1633　　-66（　-3.9%）
9位 <8338>　筑波銀　　　　　　　295　　-10（　-3.3%）
10位 <7256>　河西工　　　　　　 81.5　 -2.5（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3880　+40.0（　+1.0%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1146　 +9.0（　+0.8%）
3位 <6770>　アルプスアル　　　 1901　+14.5（　+0.8%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　21589　 +144（　+0.7%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　18010　 +120（　+0.7%）
6位 <8801>　三井不　　　　　 1674.2　+10.7（　+0.6%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2160　+13.0（　+0.6%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2851　+16.0（　+0.6%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　 3887.7　+21.7（　+0.6%）
10位 <4568>　第一三共　　　　 3926.9　+21.9（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　 2890.1　-21.9（　-0.8%）
2位 <6594>　ニデック　　　　　 2613　-10.5（　-0.4%）
3位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1033　 -3.5（　-0.3%）
4位 <8267>　イオン　　　　　　 1815　 -5.5（　-0.3%）
5位 <4502>　武田　　　　　　　 4351　　-13（　-0.3%）
6位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1129.1　 -2.9（　-0.3%）
7位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　723　 -0.6（　-0.1%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3318　 -2.0（　-0.1%）
9位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1110　 -0.5（　-0.0%）
10位 <7974>　任天堂　　　　　　12860　　 -5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース