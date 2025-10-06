[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇130銘柄・下落100銘柄（東証終値比）
10月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは259銘柄。東証終値比で上昇は130銘柄、下落は100銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は75円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3647> ジー・スリー 204 +50（ +32.5%）
2位 <4889> レナ 2034 +400（ +24.5%）
3位 <7711> 助川電気 5530 +700（ +14.5%）
4位 <4583> カイオム 144 +15（ +11.6%）
5位 <4316> ビーマップ 1410 +100（ +7.6%）
6位 <4375> セーフィー 972 +65（ +7.2%）
7位 <4584> キッズバイオ 253 +14（ +5.9%）
8位 <3858> ユビＡＩ 398 +19（ +5.0%）
9位 <9240> デリバリコン 811.5 +29.5（ +3.8%）
10位 <1541> 純プラ信託 8190 +290（ +3.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9082> 大和自 1465 -312（ -17.6%）
2位 <3489> フェイスＮＷ 770 -78（ -9.2%）
3位 <6734> ニューテック 1905 -165（ -8.0%）
4位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4410 -237（ -5.1%）
5位 <9348> アイスペース 526.3 -27.7（ -5.0%）
6位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
7位 <4392> ＦＩＧ 311 -13（ -4.0%）
8位 <7856> 萩原工業 1633 -66（ -3.9%）
9位 <8338> 筑波銀 295 -10（ -3.3%）
10位 <7256> 河西工 81.5 -2.5（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3880 +40.0（ +1.0%）
2位 <7272> ヤマハ発 1146 +9.0（ +0.8%）
3位 <6770> アルプスアル 1901 +14.5（ +0.8%）
4位 <6920> レーザーテク 21589 +144（ +0.7%）
5位 <6857> アドテスト 18010 +120（ +0.7%）
6位 <8801> 三井不 1674.2 +10.7（ +0.6%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2160 +13.0（ +0.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2851 +16.0（ +0.6%）
9位 <8002> 丸紅 3887.7 +21.7（ +0.6%）
10位 <4568> 第一三共 3926.9 +21.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2890.1 -21.9（ -0.8%）
2位 <6594> ニデック 2613 -10.5（ -0.4%）
3位 <7951> ヤマハ 1033 -3.5（ -0.3%）
4位 <8267> イオン 1815 -5.5（ -0.3%）
5位 <4502> 武田 4351 -13（ -0.3%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1129.1 -2.9（ -0.3%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 723 -0.6（ -0.1%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3318 -2.0（ -0.1%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1110 -0.5（ -0.0%）
10位 <7974> 任天堂 12860 -5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3647> ジー・スリー 204 +50（ +32.5%）
2位 <4889> レナ 2034 +400（ +24.5%）
3位 <7711> 助川電気 5530 +700（ +14.5%）
4位 <4583> カイオム 144 +15（ +11.6%）
5位 <4316> ビーマップ 1410 +100（ +7.6%）
6位 <4375> セーフィー 972 +65（ +7.2%）
7位 <4584> キッズバイオ 253 +14（ +5.9%）
8位 <3858> ユビＡＩ 398 +19（ +5.0%）
9位 <9240> デリバリコン 811.5 +29.5（ +3.8%）
10位 <1541> 純プラ信託 8190 +290（ +3.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9082> 大和自 1465 -312（ -17.6%）
2位 <3489> フェイスＮＷ 770 -78（ -9.2%）
3位 <6734> ニューテック 1905 -165（ -8.0%）
4位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4410 -237（ -5.1%）
5位 <9348> アイスペース 526.3 -27.7（ -5.0%）
6位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
7位 <4392> ＦＩＧ 311 -13（ -4.0%）
8位 <7856> 萩原工業 1633 -66（ -3.9%）
9位 <8338> 筑波銀 295 -10（ -3.3%）
10位 <7256> 河西工 81.5 -2.5（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3880 +40.0（ +1.0%）
2位 <7272> ヤマハ発 1146 +9.0（ +0.8%）
3位 <6770> アルプスアル 1901 +14.5（ +0.8%）
4位 <6920> レーザーテク 21589 +144（ +0.7%）
5位 <6857> アドテスト 18010 +120（ +0.7%）
6位 <8801> 三井不 1674.2 +10.7（ +0.6%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2160 +13.0（ +0.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2851 +16.0（ +0.6%）
9位 <8002> 丸紅 3887.7 +21.7（ +0.6%）
10位 <4568> 第一三共 3926.9 +21.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2890.1 -21.9（ -0.8%）
2位 <6594> ニデック 2613 -10.5（ -0.4%）
3位 <7951> ヤマハ 1033 -3.5（ -0.3%）
4位 <8267> イオン 1815 -5.5（ -0.3%）
5位 <4502> 武田 4351 -13（ -0.3%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1129.1 -2.9（ -0.3%）
7位 <9501> 東電ＨＤ 723 -0.6（ -0.1%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3318 -2.0（ -0.1%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1110 -0.5（ -0.0%）
10位 <7974> 任天堂 12860 -5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース