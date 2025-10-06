ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¡õºÊ¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¡Ö²Ö²Ç¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬10·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃÝ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±©¿¥¸Ó¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬¡¢ÇòÌµ¹¤»Ñ¤Î¿·ÉØ¤È¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¸å¤í¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤âÃåÊª»Ñ¤Ç´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à´Ö¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤âÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö²Ö²Ç¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃÝ¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢1985Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¡£1988Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¤·¡¢1989Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢1992Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ä¹ÃË¤ÈºÊ¤ÎÈäÏª±ã»Ñ¸ø³«
10·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃÝ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢±©¿¥¸Ó¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬¡¢ÇòÌµ¹¤»Ñ¤Î¿·ÉØ¤È¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¸å¤í¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤âÃåÊª»Ñ¤Ç´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤à´Ö¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¢¡ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤âÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö²Ö²Ç¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃÝ¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢1985Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¡£1988Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¤·¡¢1989Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢1992Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û