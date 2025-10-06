¡Ú»îÇñ¥ì¥Ý¡Û¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë µì·Ú°æÂô ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡× Îò»Ë¤¢¤ëÆ´¤ì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Æ ¡ÈÊÌÁñ´¶³Ð¡É ¤ÇÍ¥²í¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÁ´µÒ¼¼¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤ÊŽ¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×ÉÕ¤
¤µ¤Ã¤½¤¯µÒ¼¼¤«¤é¤´¾Ò²ð¡£µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼50Ö°Ê¾å¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤éµì·Ú°æÂô¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤´¤È¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢µì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¥·¥ç¡¼ÄÌ¤ê¤ÎË¤«¤Ê¿¹¡¢¾åÁØ³¬¤Ç¤ÏÍºÂç¤ÊÀõ´Ö»³¤â°ìË¾¤Ç¤¤ë¤È¤«¡£
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡£¡ÖMYÊÌÁñ¡×µ¤Ê¬¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£
¥·¥â¥ó¥º¼ÒÀ½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¼«Ëý¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¹Å¤¹¤®¤º¡¢½À¤é¤«¤¹¤®¤º¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤½¤¦¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó°Ê³°¤Î´ÛÆâ¤ÎÃåÍÑ¤â²ÄÇ½¡£·Ú°æÂô¤Î¿¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¾Æ²Û»Ò¡ÖGS BISCOTTO¡×¤Ï¡¢·Ú°æÂôÄ®¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Åì¸æ»Ô¤Î¿Íµ¤²Û»ÒÅ¹¡Ö¸æ²Û»Ò½è ²Ö²¬¡×À½¡£¤´ÅöÃÏ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤éÀäÂÐ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤ê¤È¤È¤±¤ë¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÛÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ù¥ë¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤¼¤Ò¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¡£ÊÉºÝ¤Î¥Õ¥í¥¢¥é¥ó¥×¡Ê¼Ì¿¿º¸±ü¡Ë¤ÎË¹»Ò·¿¤Î¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤Ï¡¢¹Åç¡¦ÈøÆ»¤ÎÏ·ÊÞË¹»ÒÀ½Â¤²ñ¼Ò¡ÖÆ£°æÀ½Ë¹¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOBJE¡Ê¤â¤Ö¤¸¤§¡Ë¡×À½¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äµÒ¼¼¤Ê¤É¡¢´ÛÆâ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ËºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
µÒ¼¼Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢±ì¤äÇá¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÃÈÏ§¡×¤Ç¤¹¡£µÒ¼¼¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÃÈÏ§¤ÎÅÀ²Ð¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µÒ¼¼¤òË¬¤ì¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃÈÏ§¤ËÅÀ²Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈÏ§¤ÎÅô¤«¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏÌó1»þ´Ö¡£¤æ¤é¤á¤¯±ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
ËÌ·Ú°æÂôŽ¥±þ·¬²¹Àô¤ÎÌ¾Åò¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£³°µ¤Íá¤â¤Ç¤¤ë2¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥Ê¤â
ËÌ·Ú°æÂô¡¦±þ·¬¡Ê¤ª¤¦¤¯¤ï¡Ë²¹Àô¤«¤é¤Î±¿¤ÓÅò¡Ö¤«¤¯¤ì¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à-Ãº»À¿åÁÇ±ö¡¦Î²»À±ö²¹Àô¡£Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Î²¹Àô¤Ç¡¢¥Õ¥ï¥Ã¤È¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯´¶³Ð¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿»¤«¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎŽ¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥ÊŽ£¤È¾øµ¤¤Ç²¹¤á¤ë¡Ö¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤ÎÁë¤«¤é¤ÏÍ¥¤·¤¤ÌÚÏ³¤ìÆü¤¬¤½¤½¤®¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤ë¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡õÈþÈ©¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥Ê½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥ÊÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Æ¥é¥¹¤Î¥Á¥§¥¢¤Ë¤ÆŽ¢³°µ¤ÍáŽ£¤ò¡£
¤Û¤«¤Û¤«¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤¬·Ú°æÂô¤ÎÀ¶ÎÃ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¤È¤È¤Î¤¤¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤²¹ÀôÂçÍá¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§6¡Á10»þ¡¢15¡Á24»þ
Åò¾å¤¢¤¬¤ê¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖGS¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ø
Âç¤¤ÊÁë¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ëÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¡¢¿Å¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖGS¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡£
¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¼«Í³¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥à¥ê¥¨¤¬Áª¤Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Î´¥ÇÕ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ó¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¡¢¾ÆÃñ¡¢¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬³Æ¼ïÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
Åò¾å¤¬¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥¹¡ª¡¡
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¤æ¤º¤Ê¤É¤Î¥«¥Ã¥×Æþ¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¤ÏµÒ¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇÃÈÏ§¤Î±ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤âºÇ¹â¡£
Í¼Êë¤ì¤«¤é¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃÈÏ§¤Ë²Ð¤¬¤È¤â¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ï22»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¸å¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤éµÒ¼¼¤«¤éÌá¤ëÅÓÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÈëÌ©¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡Öyour story starts here¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊª¸ì¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¡£´ÛÆâ¤Î¿ô¥«½ê¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤½¤Ð¤ÎÃÈÏ§¤Ë¤â±ê¤¬¤¯¤Ù¤é¤ì¡¢ÊÌÁñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÈëÌ©¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£GS¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÌµÎÁÄó¶¡¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§15»þ¡Á22»þ30Ê¬
Í¼¿©¤ÏÅìµþŽ¥Âç¼êÄ®¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£·Ú°æÂô¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿Ž¢ÀÐÍÒÎÁÍýŽ£¤¬¼«Ëý
Ê»Àß¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤Ç2018Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖTRATTORIA CREATTA¡Ê¤È¤é¤Ã¤È¤ê¤¢ ¤¯¤ì¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤Î2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼¿©¤«¤éÄ«¿©¡¢Ãë¿©¤Þ¤Ç1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤äÌ¾»º¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¾ÈÌÀ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤¢¤«¤ê¡¢¼ª¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥á¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÁ´7ÉÊ¡£Á°ºÚ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÆÃ»º¤Î¿®½£¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÃÏ¸µ¤Î¹â¸¶ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤Ï¡¢ÀÐÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥È¥Þ¥È¤ä¥Ó¡¼¥Ä¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Ê¤É¤¬¤ª»®¤ËÈþ¤·¤¯À¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¡¢ÀÐÍÒ¤Ç»Å¾å¤²¤¿½Ü¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Û¤ª¤Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¿®½£¶ã¾úÆÚ¤ÎÀÐÍÒ¥í¡¼¥¹¥È¡£¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤¿ÆÚÆù¤«¤é¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»é¤ÈÆù½Á¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¡£ÀÐÍÒ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀäÌ¯¤Ê¾Æ¤²Ã¸º¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥½¥à¥ê¥¨¸·Áª¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï3¼ï3300±ß¡Á¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤Ï1200±ß¡Á¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¹â¸¶¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿³¤Ï·¤Î¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡£³¤Î½Ð½Á¤¬¤¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¿©¸å¤Î°û¤ßÊª¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¡¢»êÊ¡¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¤¬½ªÎ»¡£
¼ïÎàËÉÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¨Àá¤Î¹â¸¶ÌîºÚ¤È¡¢¿®½£¤Î»³¤ÈÀî¤Î¹¬¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¡£²¹¤«¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÍ¾±¤¤ò¤Ò¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÊ»Àß¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
¡Ö¿®½£É¹çõ¥Ù¥ê¡¼¥Ë¡×1200±ß¤Ï¡¢É¹çõ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Åí¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤¤¤À¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£¤·¤å¤ï¤·¤å¤ï¤ÎË¢¤Ë¤È¤±¤Æ¤¤¤¯¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉ¹çõ¤¬¤¤ì¤¤¡£
¢£TRATTORIA CREATTA ·Ú°æÂô¡Ê¤È¤é¤Ã¤È¤ê¤¢ ¤¯¤ì¤¢¤Ã¤¿ ¤«¤ë¤¤¤¶¤ï¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§7»þ¡Á10»þ30Ê¬¡Ê10»þLO¡Ë¡¢11»þ30Ê¬¡Á14»þ¡Ê13»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢17¡Á22»þ¡Ê21»þLO¡Ë
¥µ¥é¥À¤â¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óUP¡ª
Ä«¿©¤Ï¥ª¥à¥ì¥Ä¡¢¥Ô¥¶¡¢¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Èµ¨Àá¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¯¥Ï¡¼¥Õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÌó10¼ïÎà¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥é¥À¤¿¤Á¡£
¤ª¤í¤·¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Á¡¼¥º¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¡¢¥«¥ê¥«¥ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¯¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Îà¤â½¼¼Â¡£Ä«¤«¤é¤â¤ê¤â¤ê¤ÈÌîºÚ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥Ð¥±¥Ã¥È¤È¼«²ÈÀ½¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¼«Ëý¤ÎÀÐÍÒ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¤Î¥Ô¥¶¡£
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÀÐÍÒ»Å¹þ¤ß¡£
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤«¤Ê¤ê¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡¢¥×¥ê¥ó¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±Áª¤ó¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤·¡Ê!?¡Ë¡£
Å·µ¤¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï¡¢µì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ä«¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤â¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌÁñÃÏ¤Î¿¹¡¢Ä«¤ÎÀÅ¤«¤Êµì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤Î»¶ºö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó
Ä«¿©¤Î¸å¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Îµì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤«¤éÌð¥öºêÀî±è¤¤¤òÊâ¤¯¥×¥Á»¶Êâ¤Ø¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î·Ú°æÂô¤ÎÈò½ëÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀÅ¤«¤ÊÄÌ¤ê¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶Î®¤Î¤»¤»¤é¤®¤À¤±¡£
ËèÇ¯10·îÈ¾¤Ð¤¬¸«º¢¤È¤¤¤¦¹ÈÍÕ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤«¡£
Ìð¥öºêÀî±è¤¤¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡£
¸Å¤¯¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊ¸³Ø¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿·Ú°æÂô¡£Ìð¥öºêÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿»í¿Í¡¦¾®Àâ²È¤Î¼¼À¸ºÔÀ±¡Ê¤à¤í¤¦¤µ¤¤¤»¤¤¡Ë¤Î»íÈê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿·Ú°æÂô½é¤Î¶µ²ñ¡Ö·Ú°æÂô¥·¥ç¡¼µÇ°ÎéÇÒÆ²¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èò½ëÃÏ¤Î¿¹¤òÊâ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢µì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤Ë¤âÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤Èµì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤Ï¹¾¸Í¤ÈµþÅÔ¤òÆâÎ¦¤Ç·ë¤ó¤À¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæ»³Æ»¡£Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤âÎò»Ë¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¤Ò¤È¤±¤â¤Þ¤Ð¤é¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ï³«Å¹Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·ÊÞ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÏÄ«¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÌÜ¤¢¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤í¤½¤í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ù¥ë¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼¤Î¥¢¥í¥Þ¥Ç¥å¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¥¤¥ë¤Ï³Æ3300±ß¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë1550±ß¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×1480±ß¡£Àõ´Ö»³¤¬¸«¼é¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤äÀõ´Ö»³¤Ê¤É·Ú°æÂô¤é¤·¤¤³¨ÊÁ¤¬¤Æ¤ó¤³¤â¤ê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×700±ß¤Ï¡¢³¤³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤«¡£
µì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤Ë¤â¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥Ù¥Ë¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Î11»þ¡¢ËÌ·Ú°æÂô¤ÎÌ¾Åò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤ÎÃÏÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¿¹ÎÓ¥»¥é¥Ô¡¼¸ú²Ì¤âÈ´·²¤Êµì·Ú¶äºÂÄÌ¤ê¤Î»¶ºö¤Ê¤É¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿1Çñ2Æü¤Î¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÈÏ§¤ÎÈþ¤·¤¤±ê¤¬±Ç¤¨¤ëµÒ¼¼¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¤â¤¦1Çñ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
10·îÃæ½Ü¤«¤é¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÌð¥öºêÀî¤Î¤â¤ß¤¸¼í¤ê¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Åß¤Î·Ú°æÂô¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾¡¼¥È µì·Ú°æÂô¡×¡£¼«Ê¬¤ÎÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£GLAMDAY STYLE HOTEL¡õRESORT KYU-KARUIZAWA
¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë µì·Ú°æÂô ¥Û¥Æ¥ë&¥ê¥¾¡¼¥È
¡Ê¤°¤é¤ó¤Ç¤£¤¹¤¿¤¤¤ë ¤¤å¤¦¤«¤ë¤¤¤¶¤ï ¤Û¤Æ¤ë¤¢¤ó¤É¤ê¤¾¡¼¤È¡Ë
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®·Ú°æÂô691-1
TEL¡§0267-41-6021¡ÊÂåÉ½/¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë10¡Á18»þ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ¡Á
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§¡Á11»þ
ÎÁ¶â¡§1Ì¾3Ëü5000±ß¡Á¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¥¤¥ó¡×ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR·Ú°æÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó26Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾å¿®±ÛÆ»±°É¹·Ú°æÂôIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
▶▶¡Ö·Ú°æÂô¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§Ayako Goto
Photo¡§Eiji Muraoka
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£