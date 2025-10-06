¡ÚÀïÎÏ³°°ìÍ÷¡Û8ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ç12µåÃÄ·×83¿Í¡¡µð¿Í¤¬º£Â¼¡¢½Å¿®¤é¤ËÄÌÃ£¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÂÀÅÄ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ÆóÌÚ¤é
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Î8ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿6Æü¡¢µð¿Í¤Ïº£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤é3Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µþËÜ¿¿Åê¼ê¡Ê21¡Ë¤é3Áª¼ê¤Ë¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂÀÅÄ¸¸ã³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤é°éÀ®´Þ¤à7Áª¼ê¤Ë¡¢·ÀÌó¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Îº£Â¼¤Ï11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¤Ï55»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·23¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£µ¨2·³¤Ç¤Ïµß±ç¤Ç41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡1ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.91¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Å¿®¤Ï15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ÄÌ»»585»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·189°ÂÂÇ¡¢70ÅðÎÝ¡£½ÓÂ¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂÀÅÄ¤Ï14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹âÍüÍµÌÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë2ÂÐ2¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤òÉð´ï¤Ë¡¢19Ç¯¤Ï90»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï44»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.229¡¢6ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆóÌÚ¤Ï13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£3Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¤Ë¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·7¾¡9ÇÔ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£22Ç¯9·î24Æü¤òºÇ¸å¤Ë1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼êÅÐÈÄ¡¢»³Àî¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ÆÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ï¡¢2·³¸ø¼°Àï½ªÎ»ÍâÆü¤È¤Ê¤ë9·î29Æü¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ÊS¡Ë³«ËëÁ°Æü¤Î10·î10Æü¤Þ¤Ç¡£ºòÇ¯¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÇÔÂà¤Î2µåÃÄ¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¤Þ¤ÇÆ±´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£±óÀ¬¤Ç°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ÏÍâ¡¹Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6Æü¤Þ¤Ç¤Ë³ÆµåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡¢¢¤¤Ï°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¡£¿ï»þ¹¹¿·¤¢¤ê)
¡¡¢§¥»¡¦¥ê¡¼¥°
¡Úµð¿Í¡Û²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¨Ä¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨»°±º¹îÌéÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨Âç¾ë¸µ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¸ÍÅÄ²ûÀ¸Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢½Å¿®¿µÇ·²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¢¤µþËÜ¿¿Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤ÎëÌÚÂçÏÂ³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë
¡Úºå¿À¡ÛÀî¸¶Î¦Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢º´Æ£Ï¡Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÊÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¡¢Ìî¸ý¶³Í¤³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨¿¹ÌÚÂçÃÒÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨ÎëÌÚÍ¦ÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨¥Û¥»¡¦¥Ù¥¿¥ó¥»¥¹Åê¼ê¡Ê26¡Ë
¡ÚDeNA¡Û»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢µþ»³¾ÌïÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÆÁ»³ÁÔËáÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨³ÞÃ«½Ó²ð¡Ê28¡ËÅê¼ê¡¢¢¨º£ÌîÎÜÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨ÁðÌîÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ðÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨Ï¡ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤¿¹²¼ÎÜÂçÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤¾¾ËÜÎ´Ç·²ðÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¤ÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë
¡Ú¹Åç¡Û¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¾åËÜ¿ò»ÊÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½Ìò°úÂà¤ò¼¨º¶¡¢±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÀÖÄÍ·òÍøÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢²ÏÌî²ÂÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨¾®ÎÓ¼ùÅÍÁª¼ê¡Ê22¡Ë
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¸¶¼ùÍýÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡¢µÜÀîÅ¯Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢»³ËÜÂçµ®Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢»³²¼µ±Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¶âµ×ÊÝÍ¥ÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¤ÃÝ»³Æü¸þÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤ÃæÀîÂó¿¿Êá¼ê¡Ê23¡Ë¡¢À¾ÀîÍÚµ±³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨ÎëÌÚ¹¯Ê¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢ÂÀÅÄ¸¸ã³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë
¡ÚÃæÆü¡Û¢¤¿¹Çî¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢ÀÐÀîæÆÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢²ÃÆ£ÎµÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢À±Ìî¿¿À¸ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢µÆÅÄæÆÍ§Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢ÌîÃæÅ·æÆÅê¼ê¡Ê20¡Ë
¡¡¢§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¸ÅÀîÍµÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë¡á°úÂàÉ½ÌÀ
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¹ñµÈÍ¤¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢À¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¡Ê32¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¡¢´ä²¼Âçµ±Åê¼ê¡Ê29¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢Âç²¼À¿°ìÏºÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¶âÅÄÍ¥ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢¢¨±ÊÅçÅÄµ±ÅÍÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾
¡Ú³ÚÅ·¡Û°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡á¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¡¢ÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜÅÄ¿Î³¤Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¸µ¸¬ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢º´Ìîâ«Âç³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¤Â¼À¾ÎÉÂÀÅê¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¢¤¾®ÌîÂÙ¸ÊÅê¼ê¡Ê31¡Ë
¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿°æ¹îÅµÅê¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¨Âç¶ÊÏ£Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¨°æ¾å¹µ±Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¸Å²ìµ±´õÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨ÌîÂ¼ÏÂµ±ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¨ÀîÌîÎÃÂÀÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢±üÂ¼¸÷°ì³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ·òÅê¼ê¡Ê29¡Ë