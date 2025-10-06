¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¡M¡½1¿³ºº°÷¼¤á¤è¤¦¤«¡Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡©¡Ö¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¡¢¼¤á¤è¤¦¤È¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼êÌ¡ºÍ»ÕÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Î¡ÖM¡½1¡×¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤òÍ¦Âà¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢·ëÀ®50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤Î¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÅÁÀâÏÃ¡×¤òÊüÁ÷¡£¤½¤³¤Ç9Ç¯´Ö¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖM¡½1¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï2021Ç¯¤Ë¿³ºº°÷¤òÍ¦Âà¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Ï¼¤á¤è¤¦¤«»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼¤á¤ë»þ¤Ë¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¡ºÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤È¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤ä¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¼¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡M¡½1¤Î²ñ¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¼¼¤Ç¤Î¤³¤È¡£¾å¾Â¤«¤é¡Öµð¿Í¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡Ê¿³ºº°÷¡Ë¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤ó¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡©»ä¤â¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡©¡×
¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡©¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¼¤á¤ë¡©¡×
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¡È¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¡¢¼¤á¤è¤¦¡É¤È¸À¤¦¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¦Âà¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤â¼¤á¤ë»þ´ü¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Ï¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¡Èº£Ê¹¤¤¤¿¤Ê¡©¡É¡Èµð¿Í¤µ¤ó¼¤á¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¤Ê¡É¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«¿È¤â·èÃÇ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£