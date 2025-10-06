¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥³¥ßÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·CM¡ÖShake The World !!¡×ÊÓ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡¡CM»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊiOS¡¿Android¡¿PC¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·CM¡ÖShake The World !!¡×ÊÓ¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥á¥³¥ßÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤«¤ï¤¤¤¤¿·CM
¡¡ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥³¥ßÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡ÙCM»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½Ð±é¤·¡¢¥¦¥ÞÌ¼Æ±»Î¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢BGM¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier¡Ù½Õ¸ø±é¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖShake the World¡×¡£º£¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥á¥³¥ßÉ÷¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ÎÌû²÷¤ÊÍÍ»Ò¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÊüÁ÷µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè2ÃÆ¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¥¥ã¥é¡ú3°ú´¹·ô Âè2RÉÕ¤¥¸¥å¥¨¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢iOS¡¿Android¡¿PC¸þ¤±¤ËÇÛ¿®Ãæ¡£
