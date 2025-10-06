「週刊文春」の名物連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」に、今や国民的存在になったスーパー銭湯アイドル「純烈」のリーダー、酒井一圭さんが登場。ムード歌謡で紅白を目指したきっかけや共に荒波を乗り越えたメンバー達とのお話など、ファン必読のエピソードをたっぷり伺いました。

（さかいかずよし 1975年生まれ、大阪府出身。1985年、ドラマ『逆転あばれはっちゃく』で主人公を演じ、子役デビュー。2001年、スーパー戦隊シリーズ『百獣戦隊ガオレンジャー』にガオブラック役で出演。2007年に歌謡グループ「純烈」を結成し、リーダーを務める。）



紅白出場前は、数えたら450ステージ

阿川 お忙しいそうですが、普段はライブ活動がメインなんですか。

酒井 皆さんがメインだと思ってらっしゃるであろう健康センターでの公演は月1ぐらい。あとはほぼコンサート活動で、ツアーを年間50本。そのツアーの間に市町村主催の公演に呼ばれて、公民館で1時間ぐらい歌ったり。紅白出場前は、数えたら450ステージありました。

阿川 1年は365日だぞ（笑）。

酒井 当時は1日2ステージとかやってたので。今は落ち着いて250回くらいです。

阿川 ほとんど毎日ですね。

酒井 だから3日ぐらい空くと新鮮な気持ちでステージに立てるんです（笑）。忙しすぎて純烈を客観視する暇もなく、メンバーが辞めたり、謝罪会見をしたり、ダチョウ倶楽部さんが入ったり、有吉（弘行）さんと紅白出たり。全部事前に計画してるわけではなく、「うわー大変だ！」みたいな感じでその場その場で対処しています。

「あ、帰ってきた。今日、純烈いるじゃん」

阿川 お休みはどれくらいあるんですか。

酒井 月1ぐらいです。8月は夏休みとして5日オフがあったんですが、マネージャーから仕事の話が来たので、「全然いいよ。オフなら大丈夫」と入れた結果、休みは1日でした。

阿川 それ、ご家族はどう思ってるんですか。お子さん4人もいらっしゃるんでしょ？

「やりたいようにやったほうがいいよ」

酒井 僕が家に帰ると、家族は「あ、帰ってきた。今日、純烈いるじゃん」みたいな反応で。一般人5人と純烈のおじさんが同居しているような感じなんですよ。

阿川 パパが帰ってくると「純烈いるじゃん」って言われるの？（笑）

酒井 そうです。でも僕が仕事を好きで活動を続けてきたことを家族も理解してくれているので、「よかったね。やりたいようにやったほうがいいよ」と応援してくれています。

阿川 お子さんも理解してるのね。

酒井 上から20歳、18歳、16歳といて、一番下の子はまだ12歳なので、もっと遊んであげたいなとは思っているんですけど。

（阿川 佐和子,「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月9日号）