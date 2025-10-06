「Aぇ！group」のメンバー、草間リチャード敬太（29）が4日、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。これを受け、グループがCMキャラクターを務めるスキンケアブランド「Avene(アベンヌ)」の公式サイトから画像が削除された。

6日までにアベンヌの公式サイトから5人全員の画像が削除された。特設ページも削除され、閲覧できなくなっている。

なお、アベンヌのオフィシャルYouTubeチャンネルにアップされている動画はまだ見られる状態となっている。

捜査関係者によると、草間の逮捕容疑は4日午前5時40分ごろ、新宿2丁目のビル1階エントランス付近で、下半身を露出した疑い。当時、酒に酔っていたという。通行人の30代男性が目撃し、110番した。所属事務所は同日夜、草間の活動休止を発表した。この日、午前中に送検され、午後に釈放された。

グループがCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty（パルティ）」は公式サイトから、5日までに画像が削除された。Paltyの公式サイトにはグループ5人の写真が掲載されていた。