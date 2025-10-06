9月25日、映画「俺ではない炎上」公開前日祭に女優の夏川結衣（57）が登壇。今回で4回目の夫婦役になる阿部寛との息の合ったやり取りで沸かせた。

【画像】夏川結衣の初主演映画「夜がまた来る」

「これまで2人は6作品で共演。主演の阿部から直接、出演オファーすることもある気心の知れた仲。夏川が阿部を『ぬくもりの人』と言えば、阿部は『面白いし、勉強になる』と褒めた。深い絆で結ばれた本当の夫婦のようでした」（映画記者）



夏川結衣

水着キャンギャルから女優の道に

円熟味を増す夏川だが、そもそも「女優になる気などなかった」という。

熊本出身で高校を卒業し、福岡でのモデル活動の後に上京。雑誌モデルや水着キャンギャルで活動中、「立っているだけでいいから」と半ば強引に誘われ92年、女優デビュー。24歳の時、「空がこんなに青いわけがない」で映画初出演を果たす。

「監督の柄本明に怒鳴られ、恥ずかしくて泣いていたが、『今さらモデルに戻れない』と開き直った。面白い子と興味を持ったTBSの久世（光彦）のドラマに出演。女優を続ける覚悟を決めた」（テレビ関係者）

初主演映画「夜がまた来る」ではレイプシーンにも挑む一方で、容姿が似ていることから、ドラマ「夏目雅子物語」の主役に起用され、ポスト夏目とも言われた。

08年、是枝裕和監督の映画「歩いても 歩いても」で阿部の妻役を務め、10年の映画「孤高のメス」の看護師役で日本アカデミー賞優秀助演女優賞を42歳で受賞。12年には、「東京家族」で山田洋次作品に起用された。

7歳年下のチュート徳井と“無理な恋愛”を…

「山田は『未熟な面もあるが筋がいい』と夏川を『家族はつらいよ』シリーズに使い続けた。演技に真摯に向き合う姿勢は高く評価され、夏川も『自分だけの武器を磨く』と役の幅を広げた。

独身だが、妻や母親役に違和感はない。本人も役で『いいお母さんと褒められると嬉しい』と語っています」（前出・映画記者）

そんな夏川の色恋沙汰は09年。7歳年下のイケメン芸人「チュートリアル」徳井義実との熱愛を「FRIDAY」に報じられた。

「ドラマ『無理な恋愛』での共演をきっかけに交際に発展。夏川の部屋に通う徳井の姿が撮られ、交際を認めたが、翌年、多忙を理由に破局した」（芸能デスク）

妻夫木聡には姉御肌な一面も

夏川は酒豪でも知られる。普段は知り合いの店で「ひとりで飲むのが好き」というがこんな本音も。

「笑福亭鶴瓶MCの『チマタの噺』に出演した際、妻夫木聡を『子犬みたい。かわいい。連れ回して飲み歩きたい』と姉御肌な面を見せた」（放送記者）

もはや「無理な恋愛」に溺れるでもなく、今後、どんな輝きをはなつかわ、結衣のみぞ知る!?

