¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾ÚÌÀ¡É¥ë¡¼¥¡¼3Áª¼ê¤¬µ¬ÄêÅþÃ£¡¡½¡»³ÎÝ¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡¡ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ìî¼ê¤¬ÌöÆ°
¥×¥íÌîµå¤Ï5Æü¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼Ìî¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
NPB12µåÃÄ¤Îº£Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¡¦Ìî¼ê¤ò´Þ¤á3Áª¼ê¤Î¤ß¤¬µ¬Äê¤ËÅþÃ£¡£³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÁª¼ê¤¬460ÂÇÀÊ¡¢À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬452ÂÇÀÊ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬444ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢§½¡»³ÎÝ¡Ê³ÚÅ·¡¦¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë
¥ë¡¼¥¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë460ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿½¡»³Áª¼ê¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤«¤é¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦No.1Ìî¼ê¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢ºÇÂ¿5µåÃÄ(³ÚÅ·¡¢À¾Éð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¹Åç)¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ÌÀ¼£Âç¤«¤é³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤âÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¡¢¸«»ö¤Ê¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸«¤»¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Î¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î9ËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¬ÄêÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼3Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ìËõ¾Ã¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤Î1·³ÂÓÆ±¡£Áª¼ê´Ö¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç324É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µå±ã½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¡»³Áª¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢122»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç112°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.260¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÀ¾Éð¡¦¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡Ë
ÅÏÉôÁª¼ê¤ÏÂçºå¾¦¶ÈÂç¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£°ì»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×ÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Â¤Î¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì2ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î12ËÜ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°9°Ì¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç³°Ìî¼êÉôÌç3°Ì¤È¤Ê¤ë374,428É¼¤ò½¸¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÉôÁª¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢109»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç110°ÂÂÇ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.259¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡¦¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ë
Âç³Ø»þÂå¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿À¾ÀîÁª¼ê¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï4³äÄ¶¤¨¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×ÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ì»þ¤Ï¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¡¢2·³ºÆÄ´À°¤â·Ð¸³¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¾º³Ê¸å¤Ï¡¢6·î¤Î10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨.441¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢7·î¤«¤é¤Ï2¤«·îÏ¢Â³¤Ç·î´ÖÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2ÎÝÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î27ËÜ¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÌöÆ°¤ò¸«¤»¡¢»É»¦¿ô¡¦Êä»¦¿ô¡¦Ê»»¦¿ô¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢¼éÈ÷Î¨¤â.991¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÀîÁª¼ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢108»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç117°ÂÂÇ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.281¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Áª¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿·¿Í²¦¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£