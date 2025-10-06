関東学生陸上競技連盟は６日、第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の予選会に、前回本大会で１１位だった順大など４２チームがエントリーしたと発表した。

予選会は１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。

前回本大会で、７秒差の１１位でシードを逃した順大は、エース格の吉岡大翔（３年）、玉目陸（２年）が順当にエントリーされた。

前回１２位の日体大は、１、２区を務めたエースの平島龍斗、山崎丞など、４年生７人が名を連ねた。

６４年ぶりのシード権を目指す前回１３位の立大は、今夏の世界ユニバーシティー大会ハーフマラソン４位の馬場賢人、国安広人主将という主力の４年生を登録。

前回予選会で１秒差で落選した東農大は、２０２４年日本選手権１万メートル３位の前田和摩（３年）がエントリー。前回予選会で、まさかの１４位で落選した東海大は、花岡寿哉、兵藤ジュダら力のある４年生が無事登録された。

予選会上位１０校が来年１月２、３日の本大会出場権を獲得し、落選校の選手で関東学生連合チームを編成する。