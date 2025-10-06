10月4日、STARTO ENTERTAINMENTの『Aぇ! group』に所属する草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕された。

【写真】値札で顔が覆い隠される『Aぇ! group』草間リチャード

顔を隠された草間リチャード敬太

「草間さんは4日の午前5時30分ごろ、新宿区の2丁目にあるビルの1階エントランス付近で下半身を露出。通りかかった男性が通報したそうです。同日、所属事務所は公式サイトから草間さんの活動休止を報告。

草間さんは逮捕の翌日に放送された日本テレビ系の『ザ！鉄腕！DASH‼』に出演予定でしたが、番組内容が差し替えられる事態になっていました」（スポーツ紙記者、以下同）

逮捕から2日が経過した、10月6日、草間は留置先の警視庁三田署から釈放され、「このたびはお騒がせして、申し訳ございませんでした」と泣きながら謝罪。

「草間さんは黒のスーツに黒のネクタイ姿で現れ、謝罪の際は終始涙を浮かばせていました。取材陣からファンに対してのコメントを求められると、“本当に申し訳ございませんでした”と再び頭を下げ、その場を後にしました」

逮捕の影響はテレビ番組だけに留まらず、草間が所属するグループがCMキャラクターを務めるヘアケアブブランド『Palty』は、公式サイトやYouTube、インスタグラムからもCM動画や写真が削除する対応を取った。

そんな中、ネット上である画像が拡散されているという。

「『Aぇ! group』は『Avene（アベンヌ）』というスキンケアブランドのイメージキャラクターも務めていますが、こちらはまだ公式サイトでの掲出があります。

しかし、『Aぇ! group』のPOPが展示されているドラッグストア等では、POPの草間さんの顔を覆い隠すように値札やシールが貼られているのです。X上ではこの画像が拡散されています。お店側が対応したのかもしれませんが、店に訪れた客が行っている可能性も浮上しています」

この投稿に対し、ネット上では、

《人殺したわけでも金盗んだわけでもないのにひどくない？》

《ちょっと対応が厳しすぎる気もする…》

《胸が痛むが、これは仕方ないと思う。ファンだけがお客じゃないし》

《逮捕されたことは事実だし、当然の対応なのでは？》

と意見が分かれている。

アベンヌは今後も『Aぇ! group』の起用を続けるのか、この対応は店舗の判断なのか。担当者に問い合わせてみると、

「本日（10月6日）、当該タレントを含む所属グループを起用しての広告関連の活動を中止することを決定いたしました。今後については現在事務所サイドと協議中ですので、詳細なコメントは差し控えさせていただきます」

と回答があった。

各関係者に多大な迷惑をかけた草間。反省の伝わる謝罪だったが、今後の行動もより一層気を引き締めてもらいたい。