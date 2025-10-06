【J3リーグ】ツエーゲン金沢、AC長野パルセイロに3-1で逆転勝利 FW土信田が2得点の活躍
サッカーの明治安田J3リーグ、昇格へのプレーオフ圏内を目指すツエーゲン金沢。4日のアウェイゲームで、ツートップが揃ってゴールを挙げ逆転勝ちで快勝しました。
ツエーゲン金沢は４日、AC長野パルセイロと対戦。前半23分、コーナーキックからのボールをつながれ、長野に先制を許してしまいます。
早い時間帯に追いつきたいツエーゲンは前半37分に右サイドからのクロスにフォワードの大谷が合わせ、同点に追いつきます。
その後、我慢の時間が続いたツエーゲン、チャンスが訪れたのは後半28分でした。
ロングスローからのボールを、フォワード土信田。
逆転に成功、さららにその3分後に再び土信田がダメ押しのゴールを奪い、ツエーゲンが3対1で快勝。
直近6試合で5勝と好調をキープしています。
土信田悠生選手「自分たちはもう負けられない試合が続くので、1試合1試合勝ってJ2に行けるよう頑張りたい」
ツエーゲンの順位は9位で、J2昇格をかけたプレーオフ進出圏内の6位・奈良クラブとの勝ち点差は7となっていて、負けられない戦いが続きます。