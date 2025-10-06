サッカーの明治安田J3リーグ、昇格へのプレーオフ圏内を目指すツエーゲン金沢。

4日のアウェイゲームで、ツートップが揃ってゴールを挙げ逆転勝ちで快勝しました。

ツエーゲン金沢は４日、AC長野パルセイロと対戦。前半23分、コーナーキックからのボールをつながれ、長野に先制を許してしまいます。

早い時間帯に追いつきたいツエーゲンは前半37分に右サイドからのクロスにフォワードの大谷が合わせ、同点に追いつきます。

その後、我慢の時間が続いたツエーゲン、チャンスが訪れたのは後半28分でした。

ロングスローからのボールを、フォワード土信田。

逆転に成功、さららにその3分後に再び土信田がダメ押しのゴールを奪い、ツエーゲンが3対1で快勝。

直近6試合で5勝と好調をキープしています。

土信田悠生選手「自分たちはもう負けられない試合が続くので、1試合1試合勝ってJ2に行けるよう頑張りたい」

ツエーゲンの順位は9位で、J2昇格をかけたプレーオフ進出圏内の6位・奈良クラブとの勝ち点差は7となっていて、負けられない戦いが続きます。