【Dlife】2025年10月海外ドラマラインナップ　秋の夜長にぴったりの極上刑事ドラマ満載

大ヒットシリーズや日本初放送作品など世界の至極のドラマを中心にお届けする「Dlife」（ディーライフ）で10月に放送予定の海外ドラマラインナップをご紹介しよう。

『The OC』レイチェル・ビルソン、性生活についての発言でクビになった真相を激白 大ヒット青春ドラマ『The OC』のサマー役で人気を博したレ … 『The OC』レイチェル・ビルソン、性生活についての発言でクビになった真相を激白

『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン2【TV 初放送】

10月10日 （金）22：00スタート

©2024 American Broadcasting

Companies, Inc. All rights reserved.

米推理作家カリン・スローターのベストセラー小説「特別捜査官ウィル・トレント・シリーズ」が原作の本格クライム・サスペンス。

舞台はジョージア州アトランタ。GBI（ジョージア州捜査局）の特別捜査官であるウィル・トレント（ラモン・ロドリゲス）は、独自の視点と卓越したスキルで検挙率トップを誇る一方、警察内では浮いた存在。三つ揃いのスーツに旧式の携帯電話、カセットテープ型レコーダーという“レトロ捜査官”スタイルも相まって、周囲からは“変わり者”として一目置かれている。卓越した洞察力と分析力を持つウィルだが、その背景には出生時にゴミ置き場に捨てられ、過酷な里親制度の中で育ったという壮絶な過去があった。失読症（ディスレクシア）に悩まされながらも、自分と同じようなつらい思いをする人を出さないため、今日も事件の記録をカセットテープに音声で残し事件を解決していく。

失読症や壮絶な過去というハンディを抱えながらも、冷静な頭脳と温かい心で事件に向き合うウィル・トレントの姿に、多くの視聴者が共感。本国アメリカではすでにシーズン4の制作が決定しており、今年開催された第77回エミー賞では「スクリプテッド番組 振付賞」にノミネート、またクリティックス・チョイス・アワードで主演のラモン・ロドリゲスがブレイクスルー俳優賞を受賞するなど、今もっとも注目を集める話題作となっている。なお、Dlifeでは、シーズン2の放送開始を記念し、10月5日（日）にシーズン1（全13話）の一挙放送が決定！ この機会に、ウィル・トレントの鋭くも繊細な捜査の世界にどっぷりと浸かってほしい。

＜シーズン2では…＞

ウィルの出生の秘密が明らかになったシーズン1。プエルトリコ出身の母ルーシーは生前、連続殺人犯の男から好意を寄せられていた。ルーシーはウィルを出産した際に命を落とし、その死を逆恨みした男は、数十年を経てウィルを狙う連続殺人を再開する。事件は一応の終息を迎えたものの、ウィルはその男が自分の実の父親かもしれないという衝撃の事実と向き合うことに。

そんな中、シーズン2では新たな爆破事件が発生。捜査を進める中で、ウィルは“父かもしれない男”に協力を求めざるを得なくなる。一方、アンジーは過去の自分と同じく性被害に遭った少女の罪をかばい、彼女が再出発できるよう支え続けていたが…。フィル・コールソン役で多数のMCU作品に出演しているクラーク・グレッグの出演にも注目！

＜字幕版＞毎週金曜 22：00〜23：00

＜再放送＞毎週火曜 23：00〜24：00

『トラッカー』シーズン1 【一挙放送】

10月13日（月・祝）10：00〜22：00

© 2024 20th Television. All rights reserved.

© 2024 CBS Broadcasting Inc.

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のジャスティン・ハートリー主演！ 腕利きの懸賞金ハンター、コルター・ショウがサバイバル術と専門的な追跡技術を駆使してあらゆる謎を解いていく全米視聴率No.1のクライム・アクションドラマを祝日に一挙放送！

『スーパーナチュラル』でお馴染みのジェンセン・アクレスが父の死の真相の鍵を握る兄ラッセル役でゲスト出演しているほか、コルターの妹ドリー役には、『MANIFEST/マニフェスト』の主人公ミカエラ役で知られるメリッサ・ロクスバーグが起用されている。

『ザ・ユニット 米軍極秘部隊』シーズン4 【一挙放送】

10月18日（土）14：00〜1:00 第1話〜第11話

10月2日（土）14：00〜深夜1:00 第12話〜第22話

The Unit © 2008 - 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『24 -TWENTY FOUR-』のパーマー大統領役で知られるデニス・ヘイスバート主演、実在の極秘部隊“デルタフォース”の壮絶な任務を描くリアル・ミリタリー・アクションの衝撃のファイナル・シーズンを一挙放送でお届け！ついに“ユニット”がテロリストの標的に！“ユニット”史上最も危険なミッションが始まる…。

＜シーズン4では…＞

最後のターゲットは、“ユニット”だった――。イエメンでの極秘任務を成功させた精鋭部隊“ユニット”に、突如飛び込んできた衝撃の一報…。アメ リカ本土で、大統領を含む政府要人を狙った同時多発テロが発生した。国家の中枢を揺るがすこのテロの裏には、誰も想像し得なかった巨大な陰謀が潜んでいた。そしてその標的は、次第に“ユニット”そのものだということが明らかになる。

任務と信念の狭間で揺れる兵士たち。リーダーのジョナス・ブレインを中心に、ボブ、マック、チャールズ、ヘクター、ライアン大佐、そして初の女性隊員ブリジットが、それぞれの技術と強い絆を武器に、不可能と思えるミッションに挑む。

一方、任務を見守る家族たちもまた、国家レベルの陰謀に巻き込まれながら、自分たちの秘密と誇りを守るための静かなる戦いに身を投じていく。裏切りか、忠誠か。守るべきは国家か、それとも家族か。全てが試される最終決戦へ。極限のリアルと緊張感が炸裂する、究極のミリタリー・アクションのファイナル・シーズン。

『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン14【日本初放送】

10月25日（土）10：00スタート

©Ch4 2023

イギリス全土から選ばれたアマチュアの参加者12人がオーブンを駆使してお菓子やパンを作る“ベイキング”の腕を競い合う！ 世界中で愛される大人気ベイキング・コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』の待望の最新シーズンがついに日本初放送！

今シーズンからは、明るく親しみやすいキャラクターで人気のテレビパーソナリティ、アリソン・ハモンドが新たに司会として参加！ 番組おなじみのノエル・フィールディングとの軽妙な掛け合いで、番組に新たな魅力を加える。審査員は引き続き、ポール・ハリウッドとプルー・リース。ベイカーたちとの絶妙なやりとりや、時に厳しくも温かい審査コメントも見どころの一つだ。“食欲の秋”にぴったりの『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン14をお見逃しなく！

＜ニカ国語版＞毎週土曜 10：00〜午前11：15

＜再放送＞毎週日曜 朝4：00〜朝5：15

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.