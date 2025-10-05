【2025年10月】『名探偵ポワロ』脚本家の英国ミステリーも！シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2025年10月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』シーズン1

10月1日（水）配信開始

ロンドンからやってきた孤独な警部トム・マサイアスが、ウェールズの荘厳で美しい自然を舞台に、複雑な人間関係や町の秘密が絡む難事件に挑むミステリー『警部マサイアス ウェールズ殺人捜査班』。英BBCにて2013年より3シーズンにわたって放送され、日本では『ヒンターランド』という邦題でも知られる。

キャストはリチャード・ハリントン（『風の勇士 ポルダーク』）、マリ・ハリーズ（『クリティカル 緊急救命チーム』）、ハンナ・ダニエル（『The Guest（原題）』）、アレックス・ハリーズ（『ザ・ウィンザーズ』）、アナイリン・ヒューズ（『ウィンター・キング：アーサー王物語』）など。

※シーズン2は10月15日（水）より、ファイナルのシーズン3は10月29日（水）より配信開始。

『ヨークシャーの切り裂き魔事件〜刑事たちの終わらぬ苦悶』

10月1日（水）配信開始

2023年に英ITVで放送されたリミテッドシリーズ『ヨークシャーの切り裂き魔事件〜刑事たちの終わらぬ苦悶』は、1975年から1981年にかけて“ヨークシャー・リッパー”と呼ばれたピーター・サトクリフの事件の捜査を、豪華キャストで映像化した話題作。

1975年、イギリス・ウェストヨークシャー州で、女性ばかりを狙った連続殺人事件が発生。街が恐怖に包まれる中、警察の捜査は難航を極める。しかし、警察の捜査は時代に根差した偏見と思い込みに囚われ、被害者や生存者の声は軽んじられていく。社会の無関心と不信が渦巻く中、事件は新たな犠牲者を生み続けてしまう…。

キャストはマイケル・マケルハットン（『ゲーム・オブ・スローンズ』）、デヴィッド・モリッシー（『ウォーキング・デッド』）、リー・イングルビー（『クリミナル：イギリス編』）、トビー・ジョーンズ（『ミスター・ベイツvsポストオフィス』）など。

『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』

10月1日（水）配信開始

2009年に英ITVで放送されたリミテッドシリーズ『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』は、ロンドン警視庁の警部ジョン・トリンが、交通事故捜査課の警部アンとともに原因不明の多重事故の真実に迫る警察捜査ミステリー。『衝突』という邦題でも知られる。『名探偵ポワロ』の脚本家、アンソニー・ホロヴィッツがクリエイターを務めた。

主演は、のちに『シェトランド』で初代主人公ジミー・ペレスを演じるダグラス・ヘンシュオール。そのほかにジョー・ウッドコック（『ランドガールズ』）、クリストファー・フルフォード（『ホワイトチャペル 終わりなき殺意』）などが出演。

『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』シーズン2

10月15日（水）配信開始

幼馴染である警部のジュリアと警視のノヴァクがタッグを組み、困難な事件の解明に挑んでいく異色のフレンチミステリー『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』。制作国のフランス、ベルギーで2023年に放送されたシーズン2が到着。

主役コンビを演じるのはクレール・ケーム（『ゾディアック 〜十二宮の殺人〜』）とラニック・ゴートリー（『プリズン・アイランド 占拠された島』）。

