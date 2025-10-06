映画ランキング：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』V3、新作は水上恒司、レオナルド・ディカプリオの主演作
最新の全国映画動員ランキング（10月3日〜5日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が週末3日間で前週を上回る動員57万7000人、興収8億9700万円をあげ、3週連続1位をキープした。累計成績は動員288万人、興収43億円を突破した。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』で、週末3日間で動員27万2000人、興収4億3200万円をあげた。累計成績は動員2470万人、興収357億円を超えている。
公開18週目を迎えた『国宝』は、週末3日間で動員12万9900人、興収1億9400万円を記録して3位に。累計成績は動員1122万人、興収158億円を突破し、歴代興収ランキングでは15位まで上がってきた。
4位には、前週3位で初登場した『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が続き、週末3日間で動員12万2000人、興収1億7500万円をあげた。累計成績は動員46万人、興収6億円を超えている。
新作では、6位に第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩の同名小説を水上恒司主演で映画化した『火喰鳥を、喰う』が初登場。太平洋戦争で戦死した先祖の日記を届けられた夫婦の周辺で、墓石の損壊や祖父の失踪など、不可解な出来事が起こり始める。監督は本木克英、共演は山下美月、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、ほか。
8位には、ポール・トーマス・アンダーソン監督・脚本、レオナルド・ディカプリオ主演のチェイスバトル『ワン・バトル・アフター・アナザー』がランクイン。最愛の娘と平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブは、突然娘がさらわれたたことから生活が一変する。共演はショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロ、レジーナ・ホール、ほか。
また、既存作品では5位の『８番出口』が、累計で動員322万人、興収45億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（10月3日〜5日）
1（1→）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週3）
2（2→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（12）
3（5↑）国宝（18）
4（3↓）沈黙の艦隊 北極海大海戦（2）
5（4↓）８番出口（6）
6（NEW）火喰鳥を、喰う（1）
7（6↓）ブラック・ショーマン（4）
8（NEW）ワン・バトル・アフター・アナザー（1）
9（7↓）映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！（4）
10（10→）ひゃくえむ。（3）
※11（8↓）俺ではない炎上（2）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』で、週末3日間で動員27万2000人、興収4億3200万円をあげた。累計成績は動員2470万人、興収357億円を超えている。
4位には、前週3位で初登場した『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が続き、週末3日間で動員12万2000人、興収1億7500万円をあげた。累計成績は動員46万人、興収6億円を超えている。
新作では、6位に第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩の同名小説を水上恒司主演で映画化した『火喰鳥を、喰う』が初登場。太平洋戦争で戦死した先祖の日記を届けられた夫婦の周辺で、墓石の損壊や祖父の失踪など、不可解な出来事が起こり始める。監督は本木克英、共演は山下美月、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、ほか。
8位には、ポール・トーマス・アンダーソン監督・脚本、レオナルド・ディカプリオ主演のチェイスバトル『ワン・バトル・アフター・アナザー』がランクイン。最愛の娘と平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブは、突然娘がさらわれたたことから生活が一変する。共演はショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロ、レジーナ・ホール、ほか。
また、既存作品では5位の『８番出口』が、累計で動員322万人、興収45億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（10月3日〜5日）
1（1→）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週3）
2（2→）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（12）
3（5↑）国宝（18）
4（3↓）沈黙の艦隊 北極海大海戦（2）
5（4↓）８番出口（6）
6（NEW）火喰鳥を、喰う（1）
7（6↓）ブラック・ショーマン（4）
8（NEW）ワン・バトル・アフター・アナザー（1）
9（7↓）映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！（4）
10（10→）ひゃくえむ。（3）
※11（8↓）俺ではない炎上（2）