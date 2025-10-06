歌手・浜崎あゆみ（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。盛大に祝ってもらった自身の誕生日会についてつづった。



投稿で「BD Partyの司会進行はなんと、さらば青春の光さんでした」と報告。「スタートからゲストの皆様ブチ上がり」「（わたしは呼び込みで噛まないようにと前日お風呂で何回もさらば青春の光さんて連呼してました）」と明かした。



続けて「そこからはいつもテレビで観ている沢山の芸人の皆様が目の前でパフォーマンスして下さり完全に、うわー！めっちゃ芸能人やーーー！の姿勢で一生分笑いました。と同時に、どう考えても、百万歩譲っても、やり難い環境でしか無い中の皆様のプロフェッショナルな姿に、同じくステージに立つお仕事をさせていただいている身としてめちゃくちゃ感動しました」と、豪華なステージの様子をつづり、「やり直しのきかない一発勝負のステージで、その場特有の空気感や温度を見ながらきちんとフィナーレへ向けて上げていく。なんとしても上げていく。凄かったです」「会場に居る全員がキラキラした笑顔に溢れる幸せ空間を作って下さりありがとうございました！」とつづった。



ほかにも人気有名人が続々と参加してくれたことを明かし、参加できなかった人からはビデオメッセージが届いたことも報告。千鳥、キンタロー。、氣志團、オラキオ、仲里依紗と中尾明慶夫妻ら名前を挙げて感謝を伝えた。



最後に「締めの一言の貫禄が総合監督でしかない」とかまいたちの山内健司を紹介。紅しょうが・熊元プロレスの「可愛くて癒されました」としたエピソードも明かした。