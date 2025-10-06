緊急銃猟の許可が出されました。

【写真を見る】【速報】近藤米沢市長が現場で緊急銃猟を許可…住宅街のやぶに2頭のクマ（山形・米沢市）

6日、米沢市丸の内の上杉伯爵邸近くの住宅街の空き家のやぶに2頭のクマが居座った件で、現場に駆けつけた近藤洋介米沢市長が現場で緊急銃猟の許可を出したということです。

しかしその後、クマ1頭がワナに入ったため、現在発砲はされていません。

ワナに入ったのは体長およそ1メートル50センチの親グマと見られ、子グマはまだ現場にいるものと思われます。緊急銃猟許可が16時40分、親グマの捕獲は16時52分だということです。

■きょうの動き（市公表）

6日、米沢市丸の内1丁目地内でクマが確認されました。午前8時10分頃 丸の内1丁目地内でクマ1頭を目撃。警察および市職員が現場に向かう。9時15分頃 警察がクマを目視。

10時30分頃 消防がドローンでの現場確認を実施。10時40分頃 市土木課および警察による現場付近の交通規制が完了。

10時50分頃 ドローンの映像によりクマ2頭を確認。 11時00分頃 猟友会による箱罠（1台目）設置が完了。

11時30分頃 警察がドローンでの現場確認を実施。12時40分頃 猟友会による箱罠（2台目）設置が完了。

クマが確認された空き家は、上杉伯爵邸の西側の空き家のやぶです。その後、午後4時過ぎに近藤洋介市長が現場を訪れていました。

■ドローンで確認されたクマ（画像）

■封鎖された現場（画像）